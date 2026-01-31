Ayuntamiento de Jerez aborda con afectados de la crecida del río Guadalete la protección de mascotas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La delegada de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Carmen Pina, ha anunciado que debido a la situación provocada por la crecida del río Guadalete en la zona rural, esta área municipal se ha movilizado en colaboración con los cuerpos de seguridad, Cruz Roja y las protectoras de animales para facilitar el traslado de las mascotas durante el desalojo de sus propietarios.

Según un comunicado del ayuntamiento, algunos de estos animales están siendo atendidos en el Centro Municipal de Protección Animal hasta que sus propietarios puedan hacerse cargo de ellos y en otros casos se ha ayudado a su traslado a otras viviendas.

En estos momentos se encuentran en dependencias municipales 11 perros, un poni y un caballo procedentes de las zonas más afectadas por la crecida del río.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar y la delegada Carmen Pina se han trasladado a la instalaciones del CMPA para supervisar el trabajo que se está realizando a cabo por el personal, que está plenamente cualificado para esta asistencia.

"También hemos podido comprobar que las instalaciones están preparada en caso que tengamos que seguir recibiendo más animales", ha señalado Carmen Pina.

La delegada ha agradecido al personal del CMPA, Guardia Civil y Cruz Roja el esfuerzo efectuado para dar tranquilidad a los propietarios en estos momentos y ha declarado que "nos hemos puesto en contacto con las protectoras y entidades para interesarnos si necesitaban algo y nos hemos puesto a su disposición".

Personal del CMPA rescató, en la mañana del jueves, cinco perros de Las Pachecas, mientras que por la tarde se recibieron 6 más de la barriada rural mencionada, así como de El Portal. A estos hay que sumar la acogida de un poni y un caballo.

"Todos se encuentran perfectamente en las instalaciones del CMPA donde permanecerán hasta que puedan ser retirados por sus propietarios, todos ellos afectados por las inundaciones. A éstos se les ha manifestado que se tomen el tiempo necesario, ya que sus animales están bien cuidados y atendidos", ha indicado.

Asimismo, ha dado "las gracias a todo el personal del CMPA, así como a todos los Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo y colaboración".

La delegada ha manifestado que en las próximas horas se recibirán más animales procedentes de San Isidro del Guadalete y que finalmente una docena de cabras que estaban pendientes de ubicación han sido trasladadas a un campo alejado de la zona inundable.

Asimismo, el personal de jardinería del Centro de Conservación de la Biodiversidad ha procedido ya a la limpieza y recogida de ramas de los arboles afectados por el fuerte viento registrado el pasado miércoles y jueves. En la actualidad hay un equipo de vigilancia que se encuentra supervisando el estado del arbolado y está pendiente por si hubiese que intervenir de nuevo.

Del arbolado del Centro se han visto afectados dos eucaliptos con caída de ramas y un pino piñonero, de la avenida central, que se ha roto.