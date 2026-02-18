Ayuntamiento de Jerez acomete obras de urgencia en varias calles para garantizar la seguridad tras los temporales

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, supervisa una obra de reasfaltado de una calle de la ciudad afectada tras los últimos temporales. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado que se está actuando en la limpieza de las zonas más afectadas tras las borrascas que ha azotado a la ciudad y en el arreglo de las calzadas que se han visto perjudicadas por este motivo, con el fin de que la ciudad vuelva progresivamente a la normalidad y para garantizar la seguridad del tráfico rodado y de los peatones.

En una nota del Ayuntamiento, García-Pelayo ha destacado "la rapidez" con la que los servicios municipales están actuando para eliminar de las calles de Jerez los desperfectos ocasionados, señalando que esta situación no se está dando únicamente en esta locadlidad, sino que "afecta a toda España" por los sucesivos temporales.

La alcaldesa ha explicado que "llevará su tiempo dar una solución a los problemas que han provocado los fenómenos climáticos en las calzadas de Jerez" y que para paliar toda esta situación "estamos trabajando en tres líneas".

Por un lado, se está actuando de manera urgente con asfalto en frío para rellenar baches de manera rápida y así preservar la seguridad de los conductores y sus vehículos. A este respecto, ha indicado que tanto la propia ciudadanía como los agentes de la Policía Local han venido localizando las incidencias que se han ido produciendo por los efectos meteorológicos, entre los que se van priorizando "los más conflictivos".

En las últimas jornadas se han reparado con asfalto en frío vías como las avenidas de la Ilustración, de Comedia y de Europa, así como el pavimento del parque de Picadueñas y las calles Juan Pablo II y Santa Inés. Estos trabajos continúan desarrollándose en la zona de Cuatro Caminos y en la avenida de la Ilustración.

En segundo lugar, la alcaldesa ha detallado que otra línea de actuación que se está llevando a cabo es el trabajo con asfalto en caliente, que resulta "más duradero y permanece en el tiempo", como el que se ha aplicado en la avenida Rey Juan Carlos I, a la altura de la rotonda número dos.

Por último, se ha referido a que el Ayuntamiento va a poner en marcha un proyecto de "más de dos millones de euros" para reasfaltar completamente más de 20 de calles.

La alcaldesa ha pedido a la ciudadanía que "no dude de que dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros presupuestos, iremos adecentando la ciudad".