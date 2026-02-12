Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y Acoje repartirán 6.000 tickets de una hora gratis en el parking del Arenal

Archivo - Mercado Central de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCIO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha presentado este jueves la campaña 'Aparca gratis en el centro', que posibilita una hora de aparcamiento gratuito en el parking de la Plaza del Arenal a clientes de los comercios adheridos a Acoje con el reparto de 6.000 tickets descuento.

El objetivo de esta acción es incentivar las compras en el pequeño comercio local y facilitar a los ciudadanos el acceso al centro de la ciudad para realizar sus compras y disfrutar de su oferta gastronómica y hostelera, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La iniciativa se desarrolla íntegramente al amparo del Plan Estratégico de Subvenciones del Gobierno municipal. En este sentido, Nela García ha subrayado que "este es otro ejemplo de los buenos frutos que da la firma de protocolos y convenios de colaboración con las asociaciones de comerciantes", destacando que el plan permite que el Ayuntamiento subvencione a asociaciones y estas pongan en marcha actividades que beneficien a sus asociados y a los clientes, en este caso con la promoción de aparcamiento.

La delegada ha subrayado la importancia de facilitar el acceso al centro de la ciudad para "motivar las compras y el contacto directo con el comercio de proximidad", resaltando que la mejora de los autobuses urbanos también "es otra de las apuestas" del Gobierno local para facilitar la movilidad a todo Jerez y "especialmente al centro", a lo que se añaden los convenios que hay con los parkings para la tarifa plana en fines de semana en el parking de la Alameda Vieja y en el del Mamelón.

Por su parte, la presidenta de Acoje, Ana María Pérez, ha indicado que "queremos llegar a todos los jerezanos, que nadie diga que no puede llegar al centro o no puede aparcar porque le vamos a dar esa facilidad".

También ha comentado que "simplemente por ir a cualquier comercio o establecimiento de hostelería", los clientes, de Jerez o de fuera, recibirán ese ticket para estacionar en la plaza del Arenal. Su uso será cuando el parking no tenga establecida la tarifa plana del fin de semana, por lo que la hora de parking que se regale servirá para aplicarla un lunes o miércoles, por ejemplo.

Acoje repartirá 6.000 tickets entre los comercios y servicios que aglutina como asociación y todos estos establecimientos serán los encargados de entregar estos tickets, independientemente del gasto que realice el consumidor, quien se beneficiará de esa hora de aparcamiento sin coste para su bolsillo.

Al mismo tiempo, desde la asociación se señala que sólo serán válidas las compras efectuadas en los establecimientos incluidos en el listado oficial de comercios participantes en esta campaña, cuyo listado se puede consultar en los canales oficiales de la asociación.

Esta promoción comenzará el próximo lunes 16 de febrero y estará vigente hasta fin de existencias, siendo la validez de los tickets de lunes a jueves durante todo el horario operativo del parking y los viernes hasta las 18,00 horas.