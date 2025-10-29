Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) anuncia refuerzo de limpieza y seguridad en el centro por la celebración de Halloween

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, y los delegados de Cultura, Comercio y Consumo y Participación Ciudadana, Francisco Zurita, Nela García y Carmen Pina, respectivamente, presentan Halloween - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a desplegar un dispositivo especial el próximo viernes 31 de octubre en el centro de la ciudad con motivo del amplio programa de actividades organizadas por Halloween, reforzando la limpieza y la seguridad en la zona.

En una nota, el Ayuntamiento ha invitado a la ciudadanía a asistir y participar en pasacalles, rutas de truco o trato, talleres, reparto de golosinas, pasajes del terror, concursos de disfraces y espectáculos musicales previstos en una jornada de contemplación de las estrellas con telescopios y otras muchas actividades.

Paralelamente, se ha previsto reforzar el mismo viernes las labores de limpieza al término de la programación en la Alameda del Banco, calle Larga, Lancería, plaza del Arenal, entre otras, con barredoras y operarios como zonas de mayor afluencia de público.

Además, el sábado 1 de noviembre por la tarde se reforzará la limpieza en la zona, al igual que el domingo y el lunes con la recogida de residuos y el repaso las ubicaciones de los contenedores.

El Ayuntamiento ha apuntado también la ubicación de tres baños públicos en la Alameda del Banco, uno para hombres, otro para mujeres y un tercero para personas con movilidad reducida, con el objetivo de facilitar este servicio al público y estimular la limpieza de las calles del centro.

En materia de Seguridad, la Policía Local de Jerez reforzará la presencia de unidades policiales en el centro de la ciudad, principalmente en el entorno de la Alameda del Banco, que será el epicentro de las mismas. De igual forma, el resto de las unidades en servicio en el resto de la ciudad estarán coordinadas con las que presten servicio en el centro para prevenir o actuar ante cualquier incidencia.

La Policía Local se coordinará con el servicio de Movilidad y con otras áreas municipales para garantizar la seguridad vial al paso de los pasacalles que tendrán lugar con motivo de Halloween. Para ello, será necesario interrumpir el tráfico rodado entre plaza de las Angustias y calle Corredera hasta plaza del Arenal en el arranque de estos espectáculos itinerantes, así como en la Rotonda de los Casinos en el momento de la llegada a este punto.

En materia de Movilidad, se ha destacado que aunque no habrá cambios en las paradas de autobús, en la plaza de las Angustias el servicio sí se verá afectado en el tramo horario del tránsito de los pasacalles.

Jerez va a decidicar Halloween a la cultura celta, con una noche de miedo, magia y diversión y una programación para todas las edades, donde calles, plazas y rincones del centro histórico se vestirán de misterio, música y color para celebrar una de las noches más esperadas del año.