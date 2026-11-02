Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba el anteproyecto de renovación del colector de la barriada San Enrique

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez ha aprobado el anteproyecto para la definición de directrices urbanísticas destinadas a la renovación del colector de saneamiento de la barriada San Enrique, concretamente en la calle Abiertas de Caulina, una intervención que cuenta con un presupuesto de 971.380 euros, que permitirá "dar una solución definitiva a los problemas que desde hace décadas presenta esta infraestructura".

El anteproyecto establece las características de las obras necesarias para sustituir la actual red de saneamiento, que presenta un avanzado estado de deterioro y cuya situación se ha agravado tras los episodios de fuertes precipitaciones registrados en octubre de 2024 y febrero de 2026, tal y como ha asegurado el Consistorio en una nota de prensa.

En líneas generales, la actuación tiene como principales objetivos aumentar la capacidad de evacuación de aguas pluviales y residuales, mejorar la seguridad de las viviendas del entorno y modificar el trazado del colector para que deje de discurrir bajo propiedades privadas.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha destacado la importancia de esta intervención para los vecinos de San Enrique, señalando que "con la aprobación de este anteproyecto avanzamos en el procedimiento para dar una solución definitiva a un problema histórico de esta barriada, que afecta directamente a la seguridad y a la tranquilidad de sus vecinos. Nuestro objetivo es actuar sobre una infraestructura que lleva décadas prestando servicio y que necesita una renovación integral para evitar que se sigan produciendo situaciones de riesgo, especialmente cuando se registran lluvias intensas".

En este sentido, ha subrayado que "estamos hablando de una actuación necesaria, porque no se trata únicamente de mejorar una red de saneamiento, sino de dar respuesta a una situación que preocupa a los vecinos, y de garantizar que las conducciones discurran por espacios públicos, sin afectar a las viviendas, como ocurre actualmente".

La red de saneamiento existente en San Enrique está formada por una tubería de hormigón de 1.000 milímetros de diámetro con más de 40 años de antigüedad, que presenta un importante deterioro debido al envejecimiento de los materiales y a la acción química de las aguas que circulan por su interior.

Uno de los principales problemas de esta infraestructura es que parte de su recorrido se encuentra bajo las viviendas de la barriada, lo que supone un riesgo ante la posibilidad de filtraciones, hundimientos o fallos estructurales de la conducción.

"Los episodios de lluvias de los últimos años han evidenciado la necesidad de intervenir en profundidad y no limitar las actuaciones a reparaciones puntuales", ha señalado Jaime Espinar.

En consecuencia, la propuesta recogida en el anteproyecto contempla la instalación de nuevos colectores unitarios preparados para recoger y evacuar tanto las aguas residuales como las pluviales procedentes del conjunto de la cuenca afectada.

Asimismo "una de las prioridades más relevantes" de la intervención será el desplazamiento del trazado del colector hacia el viario público, de manera que las nuevas conducciones dejarán de atravesar las viviendas bajo las que discurre actualmente la infraestructura.

Entre las obras definidas en el anteproyecto, figuran la retirada y demolición de las tuberías antiguas, así como de las acometidas y elementos de recogida de aguas pluviales existentes, que serán sustituidos por las nuevas instalaciones.

Las conducciones que permanezcan bajo las viviendas serán anuladas y rellenadas con hormigón, quedando fuera de servicio, lo que facilitará las futuras tareas de inspección, conservación y mantenimiento de las infraestructuras.

Entre los elementos previstos en el anteproyecto figura también la construcción de una arqueta aliviadero a la salida del nuevo colector de 1.200 milímetros de diámetro que formará parte de la solución hidráulica diseñada para mejorar la gestión de los caudales y el funcionamiento del sistema de saneamiento de la barriada.

La ejecución de los trabajos incluirá igualmente la renovación de los elementos asociados a la red, la adecuación de las zanjas y la utilización de materiales y procedimientos constructivos que cumplan las exigencias de la normativa vigente.