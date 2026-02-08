El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) autoriza el regreso de 410 vecinos a sus viviendas tras el temporal

La reunión del Cecop del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) mantenida en la tarde del domingo, 8 de febrero, con la que han participado del secretario general de Interior, David Gil, y la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La reunión del Cecop del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) mantenida en la tarde de este domingo y en la que han participado por la Junta de Andalucía el secretario general de Interior, David Gil, y la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, ha terminado con la decisión de permitir la vuelta de unos 410 vecinos desalojados en Mesas del Corral, en La Barca, El Rabanito, en Guadalcacín, San Isidro del Guadalete y Lomopardo, puesto que éstas no se ven afectadas por la posible subida del nivel del Río Guadalete por la previsión de fuertes lluvias de la noche del domingo y la jornada del lunes.

Por ese motivo de previsión de fuertes precipitaciones, especialmente en la Sierra de Cádiz, y su afección tanto al caudal del río como a posibles desembalses de Bornos y Arcos, el Cecop y la Junta de Andalucía ha decidido mantener la situación actual del resto de barriadas y viviendas desalojadas en la zona rural de Jerez, a la espera de que el lunes se evalúe la situación de las distintas carreteras y el nivel de agua para poder tomar una decisión al respecto.

Durante la reunión, se ha puesto de manifiesto que el caudal del Río Guadalete sigue en nivel rojo y que, si bien es cierto que en las últimas horas ha experimentado una leve mejoría, la amenaza de fuertes precipitaciones puede provocar que haya que volver a desembolsar a mayor volumen las presas y toda esa agua provoque una nueva subida importante del río.

Ante esta situación de barriadas desalojadas, núcleos rurales incomunicados y ante la imposibilidad de haber inspeccionado la situación de cada centro educativo, en la reunión del Cecop, la Junta de Andalucía ha confirmado que la actividad educativa presencial no volverá el lunes a los centros de la zona rural de Jerez afectados por la subida del río.

Así, este lunes no abrirán, según ha informado la Administración local, el CEIP Virgen del Mar, CEIP Lomopardo, CEIP La Ina, CEIP Guadalete, CEIP La Barca, EI El Paje, IES Vega del Guadalete, SEP Bucharaque, CEIP Nueva Jarilla, SEP Nueva Jarilla, CEIP Torrecera, SEP Torrecera, CPR Laguna de Medina, CEIP Pablo Picasso, CEIP Cuartillos, SEP La Paz, CEIP Gibalbín, SEP Gibalbín y CEIP La Arboleda.

Como novedad, en el casco urbano, sí se volverá a las clases presenciales en el CEIP Gloria Fuertes una vez retirado cualquier peligro y a la espera de las próximas obras de adecentamiento, mientras que la Escuela Infantil Rocinante si permanecerá cerrada.

Desde el Consistorio de Jerez también se informa que, de momento, se mantiene el cierre de parques y jardines a la espera de revisión por parte de los técnicos, contemplándose su apertura de forma progresiva a medida que se confirme su estado óptimo.

En esta línea, el área de Servicios Públicos ha informado de que el Cementerio tendrá prioridad en la revisión técnica y que, en cuanto se confirme su idoneidad, se abrirá a las visitas.

Por otro lado, a partir del lunes quedarán abiertas las instalaciones deportivas municipales de Jerez una vez han sido revisadas, al igual que vuelven las actividades en los centros cívicos, que abren al igual que los centros de mayores.

Por último, el Palacio de Deportes de Chapín queda cerrado, al no haber ya personas realojadas, y a la espera de que el lunes se proceda a su desmontaje por parte de Servicios Sociales y Cruz Roja.