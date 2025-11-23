El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) comienza las obras de reforma del Parque de Pozoalbero para mejorar su accesibilidad

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha comenzado esta semana las obras de reforma del parque de Pozoalbero, que tienen como objeto acondicionar este espacio público, reparar desperfectos y mejorar sus condiciones de habitabilidad y accesibilidad.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la Junta de Gobierno Local adjudicó estas obras a la entidad mercantil Infraestructuras Urbanas y Medioambientales S.L.(INUR), por un importe de 47.540,90 euros y un plazo de ejecución de un mes, "con el fin de reparar los desperfectos de esta zona verde".

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, ha explicado que el parque de Pozoalbero, situado en la avenida Tío Pepe, es el pulmón verde de una zona residencial en plena expansión urbanística y que dentro de los objetivos del Gobierno se van a realizar estas obras "muy necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de este parque y mejorar su funcionalidad ambiental y social".

Así, Espinar ha concretado que la elaboración de este proyecto, enmarcado en las actuaciones de refuerzo de los servicios públicos y las infraestructuras urbanas que acomete el Gobierno local en toda la ciudad, "ha contado con la participación de representantes vecinales y empresarios del entorno, quienes fueron consultados para conocer de primera mano sus necesidades y peticiones para hacer de este parque un lugar totalmente practicable y accesible".

En contexto, estas obras tienen como objeto dar una repuesta integral a los problemas de hundimientos existentes en el albero y en las zonas ajardinadas. Según la Administración local, vienen a reparar y renovar este espacio público que se encuentra afectado por un hundimiento de unos 50 centímetros aproximadamente en una de sus zonas laterales que linda con calle Sebastián Oliva Jiménez. Este deterioro ha sido causado por las "intensas lluvias y por la cimentación de construcciones antiguas que pertenecían al cortijo que existía en esa zona".

Asimismo, con esta obra se va a proceder a la demolición completa de los paños en mal estado y a realizar una nueva ejecución, a la misma cota de los viales. También se instalará una canaleta de desagüe que absorberá gran porcentaje de las aguas de lluvia, "para así evitar la concentración de la misma". También, con esta actuación, se eliminará el problema de escorrentías y la estética del parque volverá a la normalidad, "haciéndolo totalmente practicable y accesible y reparando los daños existentes".

Finalmente, van a restituirse los paseos peatonales para que puedan ser transitados de modo seguro, se van a reparar hundimientos en el pavimento, se va a colocar una rejilla para la evacuación de aguas pluviales, evitando escorrentías y pérdida de albero, y se mejorará el mobiliario urbano, juegos infantiles, zonas verdes y alumbrado público.

PROYECTOS DE REFORMA DE INMUEBLES EN MAL ESTADO

Por otra parte, la Comisión Local de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha dictaminado favorablemente un conjunto de propuestas destinadas a la reforma y adecentamiento de fincas situadas en distintas zonas del centro histórico, dando así continuidad a la "acción rehabilitadora que se viene produciendo en este ámbito, tanto por parte de la iniciativa pública, como de empresas y particulares que han apostado por la recuperación del patrimonio de la ciudad".

En contexto, algunas de estas intervenciones se centrarán en inmuebles del barrio de Santiago, donde se están llevando a cabo, en colaboración con colectivos sociales y vecinales, distintas acciones de manera integral "para potenciar la vida social y cultural de este entorno, impulsar la generación urbana de sus calles y espacios públicos, poner en valor su patrimonio o reforzar la seguridad ciudadana".

En este sentido, los proyectos que se han autorizado en esta Comisión de Patrimonio "complementan esta labor y pone de manifiesto el compromiso de muchos vecinos del centro histórico con la mejora de sus barrios". En concreto, entre las obras dictaminadas favorablemente y que afectan a este barrio figuran las de reforma interior de un inmueble catalogado de la calle Merced, destinado a vivienda familiar; la rehabilitación de un edificio bodeguero de la calle Nueva para destinarlo a vivienda unifamiliar de una sola planta; o la propuesta de adecentamiento exterior de una vivienda catalogada de la Plaza de Santiago.

También se han autorizado intervenciones en otros puntos del centro histórico, como es el caso de la calle Sevilla, y en concreto, en un edificio catalogado de oficinas donde se van a llevar a cabo obras de reparación de fachadas y cubiertas que incluyen el apuntalamiento de estructuras que presentan riesgo de caída a la vía pública así como la limpieza interior de escombros y otros enseres.

Por otro lado, se ha dado luz verde a las obras de reparación de los muros perimetrales del colegio Montaigne y a su posterior pintado de la tapia; y a las labores de apuntalamiento en parte de un edificio bodeguero de la calle Molineros, incluyendo la eliminación de elementos en riesgo de caída y el desescombro de uno de los cuerpos de la entrada de la finca, que se encuentra en muy mal estado; estos trabajos "son necesarios para poder acceder a su interior y llevar a cabo la correspondiente toma de datos para la elaboración del proyecto de rehabilitación". Por último, el Consistorio local destaca la autorización de las obras de adaptación de un local de la calle Fontana para destinarlo a vivienda.