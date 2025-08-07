Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio acuerdan una nueva ampliación de la plantilla

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La delegada de Inclusión Social y Dependencia del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Yessika Quintero; el vicepresidente de Comujesa, Jaime Espinar; la gerente, Hayat Abdel y personal de la delegación de Inclusión Social y Dependencia del Ayuntamiento de Jerez han mantenido un encuentro para acordar "más contrataciones de cara a la mejora de la eficiencia del servicio".

Según han explicado en un comunicado conjunto, el comité de empresa y el Ayuntamiento van a continuar "trabajando en la mejora del servicio, estableciéndose un nuevo calendario periódico mensual de reuniones entre las partes". Asimismo, han señalado que "van a proseguir los trabajos de diagnóstico del servicio de ayuda a domicilio que se iniciaron hace unos meses de cara a poder mejorar la eficiencia del servicio tras el aumento de usuarios actuales y los que se prevén a futuro".

En este sentido, ambas partes han acordado "a reforzar la gestión interna de los procesos y la estructura organizativa para mejorar la eficiencia y atender las incidencias". Por su parte, Comujesa "va a cerrar una próxima reunión con la empresa que presta el servicio de vestuario de la plantilla para trabajar en mejoras de la uniformidad, atendiendo a las situaciones planteadas por los representantes de los trabajadores".

El comunicado recoge que el Servicio de ayuda domicilio tiene que afrontar "nuevos retos de cara a seguir prestando el mejor servicio tras el aumento considerable del número de usuarios, que ronda actualmente los 3.800 y por ende de la necesaria ampliación de la plantilla, que debe seguir incrementándose como lo ha hecho en los últimos meses".