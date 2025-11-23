El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) completa la urbanización y los acerados sin ejecutar de la Hijuela de la Marquesa

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Jerez (Cádiz) ha aprobado el proyecto de urbanización de la margen izquierda de la Hijuela de la Marquesa, un vial situado junto a la Ciudad de los Niños, y que carece de uno de sus acerados en un tramo de alrededor de 300 metros de longitud. Con esta actuación, que contempla una inversión de 548.198,18 euros, se completa el desarrollo urbanístico de esta calle, dando así "respuesta a demandas vecinales y cumpliendo las especificaciones del planeamiento vigente".

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado en una nota la importancia de este proyecto para dotar a esta calle de todas las infraestructuras y servicios que se encuentran sin ejecutar en una de sus márgenes, y concretamente, en el tramo comprendido entre La Ciudad de los Niños hasta su finalización, en la intersección con la calle Laguna de Gallocanta.

"Estamos hablando de una intervención muy completa, ya que abarca no sólo la creación de acerados, sino también la modificación de la alineación de parte del vial, una serie de demoliciones puntuales de elementos situados en el margen de la calle sin urbanizar, el reasfaltado de todo el vial y la creación de zonas de aparcamiento en batería", ha expuesto la delegada.

En cuanto a servicios básicos, el Consistorio prevé la renovación y modernización del alumbrado público con tecnología LED y la adecuación de redes de saneamiento para garantizar el drenaje superficial, adaptando los pozos existentes a las nuevas cotas proyectadas y a la instalación de nuevos imbornales.

Ha destacado también que en el lado actualmente consolidado existe red de alumbrado público que cubre la calzada, si bien, éste dispone de luminarias degradadas que serán sustituidas por nuevas lámparas.

Finalmente, la Administración local ha explicado que el proyecto contempla la integración del nuevo acerado y del parque de la Marquesa mediante el ajardinamiento de la franja existente entre ellos, con una anchura variable de uno a ocho metros, así como la instalación de mobiliario urbano, arbolado y una red de riego que estará conectada a la que tiene el citado parque.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, y también en materia urbanística, el Ayuntamiento ha concedido licencia para la rehabilitación y cambio de uso de un casco de bodega de la calle Argüelles que albergará doce viviendas tipo loft; y para la construcción de otras doce viviendas, dos estudios, quince garajes y nueve trasteros en la calle Ronda del Pelirón.

También se han autorizado viviendas unifamiliares en las calles Corona Boreal, en la barriada Las Flores, y otra en Montecastillo. Ha destacado también la aprobación de las obras de instalación de toldos para sombreado de espacios libres en CEIP Gloria Fuertes y CEIP Pío XII.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado definitivamente la declaración de la extinción de la concesión administrativa que fue otorgada hace más de 20 años a la Fundación 'Paz y Aflicción' para la ocupación privativa de la parcela de 2.000 metros cuadrados situada en la prolongación de la Calle Pizarro-Avenida de los Marianistas, destinada a la construcción y explotación de un Centro de Personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna.

Como consecuencia de lo anterior, el acuerdo ha incluido también la reversión al Ayuntamiento de la citada parcela, que es propiedad municipal, incluyendo las instalaciones existentes en su interior.