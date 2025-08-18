El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) da luz verde al inicio del desarrollo urbanístico en suelos de la antigua Azucarera

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha dado luz verde al inicio del desarrollo urbanístico de los suelos de la antigua Azucarera San Jerónimo a iniciativa de la entidad Goframa Home SL, propietaria única de la totalidad de estos terrenos, para la construcción de un máximo de 338 viviendas, de las cuales un mínimo de 119 serían vivienda protegida.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que estos suelos tienen una superficie bruta de 51.857 metros cuadrados y un uso predominante de residencial.

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha indicado que el primer "gran paso" para propiciar este desarrollo se ha dado con la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, del acuerdo que establece el sistema de actuación mediante el cual se desarrollará este ámbito incluido en el PGOU de Jerez --denominado ARI D-01 Azucarera San Jerónimo-- y que será el de compensación.

En ese sentido, ha trasladado que con esto se está dando curso a la petición de los propietarios de estos suelos de "favorecer su desarrollo urbanístico", dando así cumplimiento al PGOU y posibilitando la puesta a disposición de nuevas parcelas para la construcción de viviendas.

Como se ha señalado, con esta decisión se da "el pistoletazo de salida" al desarrollo urbanístico de esta zona situada al norte de Jerez, en la que sus promotores tienen programado instaurar en cuatro fases "167 viviendas en bloque libre, 32 viviendas pareadas, 20 viviendas adosadas y 119 viviendas protegidas en bloque con locales comerciales". Además, está prevista una manzana para uso terciario o comercial que le dará "una gran relevancia y servicios a los futuros residentes", ha comentado Belén de la Cuadra.

En cuanto a su tramitación, ha informado de que actualmente ha sido presentado el correspondiente Estudio de Detalle, con el que se pretende completar las determinaciones de la ordenación establecida en el PGOU y distribuir el volumen edificable máximo asignado entre las distintas manzanas, concretando, además, la localización de las viviendas protegidas y pudiendo completar, adaptar o modificar alguna de las determinaciones de la ordenación detallada establecida.

El Ayuntamiento ha apuntado que no se modifica el uso urbanístico del suelo, ni se alteran la edificabilidad o el número de viviendas previstas.

El ámbito del ARI D-01-Azucarera San Jerónimo contempla una edificabilidad máxima de 36.687,04 metros cuadrados, con una superficie destinada a espacio libre público de 6.991,63 metros cuadrados y una superficie de equipamiento público de 1.350,15 metros cuadrados.

Tras el instrumento de ordenación (Estudio de Detalle), se llevará a cabo la tramitación de los correspondientes instrumentos de ejecución (Proyectos de Reparcelación y Urbanización), con lo que se daría luz verde a la ejecución de la urbanización de los terrenos en cuestión, y posterior licencia de obras de edificación.