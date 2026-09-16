Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) destaca la incorporación del 90% de las propuestas ciudadanas al Plan Jerez Centro

El primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz, en una reunión de la Mesa del Centro Histórico. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha destacado que "más del 90%" de las 61 propuestas ciudadanas recibidas para el Plan Jerez Centro han sido incorporadas, tal y como se ha hecho saber en la Mesa del Centro Histórico.

En una reunión se ha conocido las líneas generales del Plan Jerez Centro, cuyo documento final será elevado este mes al pleno municipal para su aprobación inicial, una vez incorporado el resultado del último proceso de participación ciudadana desarrollado entre julio y agosto de este año, como ha indicado el Consistorio en una nota.

El documento resultante ha quedado conformado por un total de 50 actuaciones dirigidas a impulsar la recuperación y revitalización integral del centro histórico.

El primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha presidido esta nueva sesión de la mesa acompañado por responsables de Daleph, entidad que ha prestado asistencia técnica en la redacción del plan y han presentado sus líneas generales y contenidos, el balance del proceso participativo y la última actualización del documento tras incorporar las aportaciones.

Al comienzo de la sesión, Agustín Muñoz ha agradecido la implicación y el interés de las entidades, colectivos y ciudadanos que han participado en el proceso de elaboración del documento, destacando la importancia de que el Plan Jerez Centro sea el resultado de "un trabajo compartido".

En este sentido, ha incidido en que el proceso seguido hasta ahora, cuyo inicio coincide prácticamente con la constitución de esta mesa, "refleja el compromiso del Gobierno municipal con la recuperación del centro histórico y la voluntad de la ciudadanía de formar parte activa de su transformación".

Tal y como han explicado los representantes de Daleph, el último periodo de participación ha permitido recopilar finalmente 61 propuestas procedentes de asociaciones vecinales y culturales, colectivos, formaciones políticas y particulares. Tras su análisis, alrededor de un 90% de estas aportaciones han podido incorporarse al plan, bien enriqueciendo actuaciones que ya estaban previstas o dando lugar a nuevas iniciativas.

De esta forma, alrededor de un 60% de las aportaciones han complementado actuaciones ya contempladas en la primera batería de propuestas que se presentó por el equipo redactor en la reunión de la Mesa el pasado 22 de julio al ser de contenido similar, mientras que aproximadamente un 35% son nuevas.

Entre los asuntos que han tenido una presencia destacada en las propuestas ciudadanas figuran las medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica, la búsqueda de nuevos usos para el actual albergue municipal de la calle Cantarería, el refuerzo de la identidad y el sentimiento de pertenencia al centro histórico o la elaboración de un inventario de equipamientos y usos.

El Plan de Actuación quedará finalmente integrado por 50 actuaciones, estructuradas en seis líneas estratégicas, además de una línea transversal dedicada a la participación y la gobernanza del propio plan.

Entre las actuaciones más valoradas figuran la puesta en marcha de medidas para mitigar el cambio climático, el fortalecimiento de la Mesa del Centro Histórico como espacio estable de debate y reflexión sobre el Plan Jerez Centro o actuaciones destinadas a revitalizar y promover el comercio de proximidad y a poner en valor el patrimonio histórico-artístico.

Según han expuesto los responsables de Daleph, cada una de estas 50 actuaciones se desarrolla mediante una ficha en la que se concretan su descripción, objetivos, alineación con el Marco Estratégico del propio Plan, con la Agenda Urbana Jerez 2030 y Agenda Urbana Española, horizonte temporal, estimación económica y posibles programas de ayudas o subvenciones que podrían financiarla, delegaciones municipales responsables de su ejecución o de soporte y los indicadores de actividad y resultado que permitirán realizar un seguimiento de su grado de cumplimiento, puesto que el plan no se concibe como un documento cerrado sino como una herramienta "viva" de planificación que pueda actualizarse a lo largo de los próximos años en función de su grado de ejecución o de otras circunstancias externas que así lo aconsejen.

Durante la sesión se ha destacado la importancia que ha tenido la implicación ciudadana durante todo el proceso de elaboración del documento, lo que ha permitido, según Agustín Muñoz, construir "un proyecto conjunto en el que Ayuntamiento y ciudadanía han ido trabajando de forma conjunta sobre las necesidades, prioridades y oportunidades del centro".

Asimismo, ha señalado que el objetivo es mantener este mismo espíritu de colaboración durante el desarrollo y ejecución de las distintas actuaciones.

Muñóz ha recordado que el Plan Jerez Centro ha ido incorporando desde sus comienzos ideas y sugerencias aportadas desde los colectivos de la mesa, haciendo alusión a documentos previos como fueron el diagnóstico de la situación del centro elaborado por la Consultora Territorio y Ciudad, que fue sometido a un proceso participativo abierto a toda la ciudadanía durante el último trimestre de 2025.

Este proceso recibió 450 aportaciones de residentes y no residentes y sirvió de base para la elaboración de otro texto clave, el Marco Estratégico.

Otra fecha significativa fue la sesión de trabajo celebrada el pasado 22 de julio, en la que los integrantes de la mesa pudieron valorar y priorizar las actuaciones inicialmente planteadas y proponer nuevas iniciativas, abriéndose este último proceso participativo que ha permitido ordenar, analizar e incorporar esas propuestas al documento.

En relación con sus próximos pasos, se ha explicado que el documento será llevado al pleno de la semana que viene para su aprobación inicial, y posteriormente, tras su publicación, será sometido a un periodo de exposición pública de 20 días, durante el cual cualquier persona o colectivo interesado podrá volver a presentar observaciones y aportaciones que entienda oportunas, de cara a su aprobación definitiva.

El Plan Jerez Centro está integrado por tres documentos: el Marco Estratégico, el Plan de Actuación y la Matriz de Indicadores.

El Marco Estratégico define las líneas que orientan la recuperación y revitalización del centro histórico, el Plan de Actuación recoge las medidas previstas para desarrollarlas y la Matriz de Indicadores permitirá evaluar el grado de ejecución del Plan y los resultados obtenidos a medida que se pongan en marcha las distintas actuaciones.

A la reunión han asistido el teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, la delegada de Participación, Carmen Pina, la delegada de Inclusión Social, Yéssika Quintero, representantes de formaciones políticas, asociaciones y colectivos así como personal de la Delegación de Centro Histórico.