Señalización de tráfico para el periodo de zambombas en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de su Policía Local, va a establecer tres áreas en el centro histórico con motivo del periodo de Zambombas, Navidad y Reyes Magos que se complementará con "corredores de emergencia" en caso de incidencias y circulación peatonal.

El documento, que se enmarca en el dispositivo de Seguridad del Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y Situación Operativa 0 que se activa este jueves a las 23,59 horas, supone un refuerzo en la coordinación desde Policía Local con los Servicios Públicos Municipales, Protección Civil, Bomberos y Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja y 061 para atender de manera urgente una incidencia en caso de evacuación, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha explicado que es una medida que se ha analizando en las reuniones previas de configuración del Plan de Seguridad, y que se implementará para reforzar esos espacios necesarios en casos de entrada de vehículos de emergencias, con las vías de salida necesarias para las personas que estén en el centro durante los eventos navideños y su señalización correspondiente.

Esta "zonificación" permite al Cecop una coordinación mayor, que se suma a la disposición de agentes de la Policía Local y a una subdivisión por grupos que supone "un refuerzo" respecto al pasado año, en el que hubo "un arduo trabajo previo de planificación, no hubo incidencias de seguridad reseñables y la Navidad Jerezana brilló por su convivencia en torno a la fiesta", ha añadido Martínez.

Para una mejor y más rápida coordinación, el centro de la ciudad se ha dividido en tres amplias áreas, en función del número de zambombas, y de la densidad de público previsto.

El área uno comprende el espacio perimetrado sobre el papel que abarca Plaza Belén-Plaza del Arroyo y Catedral y su entorno; en el área dos, el espacio que comprende Plaza de la Asunción-Plaza Plateros y Plaza del Banco y su entorno; mientras que el área tres es el comprendido entre Plaza del Arenal-Lancería y Plaza Esteve y su entorno.

Además, este año la Policía Local contará con la incorporación en las calles de los 38 nuevos agentes de la primera promoción de la recuperada Escuela de Policía Local, que se sumarán a los agentes en servicio ya existentes en plantilla, efectivos de Protección Civil y de la agrupación de voluntarios de tal entidad.

El área uno, de 21.660 metros cuadrados, comprende como vías perimetrales las calles Barranco, Cruces, Luis de Isasi, Rafael Bellido Caro, San Fernando, Jesús de las Tres Caídas, plaza Peones y plaza San Lucas. Las vías y plazas interiores son Curtidores, Doctor Ulloa, Salvador, San Honorio, Santísimo Cristo de la Viga, plaza de Belén, plaza del Arroyo y reducto Bueno Monreal.

El área dos, con 22.170 metros cuadrados, comprende como vías perimetrales de Algarve, Angostillo de San Dionisio, Chapinería, Eguilaz, Huévar, San Cristóbal, Sedería, Tornería y plaza de la Yerba. Las vías y plazas interiores están configuradas por Basantes, Belén, Conde Cañete del Pinar, Padre Luis Bellido, Álvar López, Algarve, doctor Revuelta y Montiel, Plateros, plaza de la Asunción, plaza del Banco y plaza del Progreso.

El área tres, de 25.700 metros cuadrados, comprende como vías perimetrales Algarve, Caballeros, Conde Cañete del Pinar, Consistorio, Corredera, Larga, San Pablo y Esteve. Como vías interiores y plazas quedarían Lancería, Peral, Remedios, Santa Ana, plaza de la Yerba, plaza del Arenal, travesía de San Francisco de Asís y travesía del Señor de la Vía Crucis.

De esta manera, el Ayuntamiento va a crear distintos itinerarios señalizados a modo de "corredor de paso" en caso de emergencias, que estarán en Esteve-Doña Blanca-Unión-Santa María; Padre Luis Bellido-Plateros-Tornería-Francos-Sedería; Consistorio-plaza de la Yerba-Conde Cañete; Arenal-Corredera-Lancería; Eguilaz-plaza del Banco y finalmente plaza Belén-Luis de Isasi-Barranco-San Lucas.

En todos estos puntos habrá señalización específica realizada por el Servicio de Movilidad.

231 TAXIS EN DISTINTOS TURNOS

Además, de cara al periodo de zambombas, que se extenderá hasta el 25 de diciembre, Jerez contará con 231 taxis en distintos turnos, al sumarse a los 178 vehículos con licencia en la ciudad, 48 vehículos de El Puerto, cinco de Sanlúcar y uno de Trebujena.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha dado las gracias a los profesionales de Teletaxi por la colaboración que mantienen con el Ayuntamiento en las distintas campañas que se ponen en marcha, así como en los grandes eventos, como la celebración de las zambombas, como en este caso, en la Semana Santa o la Feria del Caballo, periodos en los que prestan un servicio "muy necesario" a la ciudadanía.

Así, ha reiterado la apuesta del gobierno municipal por los servicios de transporte públicos y ha señalado que este año el dispositivo preparado para la Navidad presentará modificaciones para mejorar la movilidad en el centro de la ciudad.

En concreto, ha explicado que en esta edición quedará suprimida la parada de taxis de plaza Esteve para impulsar la fluidez del tráfico y se fijarán dos puntos especiales como paradas lanzadera en Cristina y en calle Puerto, donde además habrá vigilantes para controlar las filas de personas usuarias, como se ha venido haciendo durante la Feria del Caballo.

El resto de paradas habituales de taxis, como es el caso de plaza de las Angustias, se mantendrán operativas, aunque no se consideren lanzaderas.

El objetivo es aumentar la rotación y dar el número máximo de servicios. Para ello se intenta que no se colapsen las calles de salida natural de estas paradas.