El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) implanta casi un centenar de contenedores marrones en su zona rural

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha implantado 91 contenedores marrones, destinado a la recogida selectiva de residuos orgánicos, en diferentes de núcleos de su zona rural, como Guadalcacín, La Barca, Estella, El Torno, Lomopardo, San Isidro, Rajamancera, El Portal, Las Pachecas, El Mojo o Los Albarizones.

Los primeros en contar con esta novedad, que supone un cambio estructural en el sistema de recogida de residuos, son los vecinos y vecinas de la zona rural, donde ya se han instalado 91 contenedores en diferentes ubicaciones, ha detallado en una nota el Ayuntamiento.

A día de hoy, en las localidades más grandes como La Barca de La Florida o Guadalcacín se han instalado 20 y 15 unidades, respectivamente. En Estella del Marqués y El Torno se han ubicado ocho mientras que en Lomopardo, San Isidro del Guadalete, Rajamancera-El Palomar hay ya otros seis. En El Portal se han ubicado cinco contenedores y en El Mojo-Gallardo cuatro.

Del mismo modo, en los Albarizones y Las Pachecas se han implementado tres unidades, dos más en las Mesas de Santa Rosa y La Ina y otros tres en los diseminados.

En todas estas localidades del Jerez rural ha comenzado también, por consiguiente, la descarga de los contenedores marrones, de momento con una periodicidad semanal.

Paralelamente a la llegada de estas nuevas unidades, desde el Ayuntamiento se están revisando el resto de contenedores en los puntos donde van implantando los nuevos, con el fin de sustituir los que se encuentran deteriorados para que todos estén en buenas condiciones.

Para la implantación del quinto contenedor en el municipio, el Ayuntamiento, a través de los fondos Next Generation destinados a la mejora de la gestión de residuos, ha financiado la adquisición de 1.500 contenedores marrones, así como tres camiones eléctricos para recogida de residuos de la hostelería y el comercio de la zona centro, cubos domésticos y bolsas compostables.

Esta medida para la preservación del medio ambiente se está realizando de forma progresiva en todo el término municipal para facilitar la adaptación de la ciudadanía. Además, irá acompañada de campañas de información y concienciación, fundamentales para que el uso de este elemento de recepción de residuos orgánicos sea el adecuado desde el primer momento.

Tanto la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, como el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, y la teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural, Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, han explicado cómo será la implementación del quinto contenedor de acuerdo con la normativa y los cambios que conllevará este proceso.

Para comenzar, esta medida ha supuesto una modificación del contrato entre el Ayuntamiento y UTE-Jerez para la ampliación del servicio, con medios materiales y personales suficientes, y que supone una inversión municipal de 8,2 millones de euros y la contratación de 31 nuevos trabajadores.

Conlleva también un cambio estructural en el sistema de recogida de residuos municipales con la incorporación de nuevas rutas de recogida específicas y un sistema de seguimiento y evaluación para medir la calidad del servicio, la participación ciudadana y la cantidad y calidad del residuo recogido.

Ello exige la incorporación al servicio de nuevos recursos materiales y humanos. Entre los materiales destacan siete camiones recolectores compactadores de carga lateral, cuatro vehículos de caja abierta, un furgón taller 100% eléctrico, un vehículo todoterreno y una furgoneta compacta maxi.

Además, son precisos más recursos humanos, en concreto, ocho conductores a tiempo completo de lunes a viernes, siete peones a tiempo completo de lunes a viernes, seis conductores a tiempo parcial los fines de semana y festivos, nueve peones a tiempo parcial los fines de semana y festivos y un inspector a tiempo parcial los fines de semana y festivos.