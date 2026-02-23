Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) informa del fin de las obras de emergencia en varios colegios tras las borrascas

La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, en un encuentro con la Federación Local de Asociaciones de madres y padres de alumnos (Flampa). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha mantenido un encuentro con la Federación Local de asociaciones de madres y padres de alumnos (Flampa) con el objeto de ofrecer "una comunicación clara y directa" sobre las actuaciones que se han realizado en diferentes centros educativos, especialmente a consecuencia de los últimos temporales que han azotado a la ciudad.

En este sentido, la Flampa ha sido informada de las acciones que se han llevado a cabo mediante la fórmula de contrato de emergencia en los CEIP San Juan de Dios, Gloria Fuertes y La Unión, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En el primer colegio, el de San Juan de Dios, se ha actuado en la cubierta y se han sellado los conductos de la maquinaria de aire acondicionado para evitar filtraciones. En el segundo caso, el CEIP Gloria Fuertes, se ha reparado el daño causado por el desprendimiento de parte del revestimiento de un techo en unos de los pasillos y se ha renovado cableado eléctrico, mientras que en La Unión se ha impermeabilizado la cubierta de la zona de Infantil y se han reforzado las conducciones de aire acondicionado, efectuándose acciones también en el área de Primaria.

En esta última instalación educativa se procederá a la colocación de una montera, elemento que está en fase de contratación por parte del Ayuntamiento.

La delegada de Educación ha resaltado otras dos intervenciones de envergadura motivadas por el tren de borrascas, que han tenido lugar en el CEIP Antonio de Nebrija y en el CEIP Gibalbín vinculadas con la renovación de los cuadros eléctricos exteriores.

"El impacto de los fenómenos meteorológicos ha obligado a la Delegación de Educación a reconfigurar su hoja de ruta inicial, priorizando las reparaciones de urgencia sobre las actuaciones de mejora programadas y este proceso está siendo posible gracias a una reorganización lógica de las tareas", ha remarcado Nela García, quien ha añadido que se está realizando "un trabajo técnico sin precedentes", coordinando "minuto a minuto" los servicios municipales con la propia Delegación de Educación y la empresa adjudicataria del mantenimiento.

Como ha advertido, "los temporales han alterado nuestra planificación original" pero sosteniendo que "la prioridad absoluta es garantizar la seguridad y el confort del alumnado en las aulas, intensificando la gestión municipal para devolver la normalidad a las infraestructuras educativas de la ciudad lo antes posible tras los incidentes originados por las borrascas".

Por otro lado, la delegada municipal ha destacado las mejoras estructurales que se han realizado de manera ordinaria durante el pasado mes de enero en 30 colegios del Jerez urbano y rural, sumando 55 actuaciones en materia de electricidad, cerrajería, fontanería, albañilería o cristalería y persianas junto con las tareas de control de plagas.

Dentro de este cómputo, sobresalen las que han supuesto un mayor importe, como las localizadas en los CEIP Arana Beato, con la intervención en las pistas deportivas; Virgen del Mar, con la instalación de una nueva acometida eléctrica; La Merced, con trabajos en tuberías, puertas y techos; Nueva Jarilla, con tareas en cubiertas y cornisas; o Blas Infante, donde se han reparado las escaleras de acceso al edificio de Infantil.

En este contexto, ha subrayado que, debido a los efectos de los temporales, la planificación que tenía diseñada la Delegación de Educación para hacer frente a reparaciones en los centros educativos "se vio modificada y sufrió variaciones", asegurando que se están retomando trabajos que estaban previstos anteriormente, como la colocación de toldos en el CEIP Gloria Fuertes, las obras del comedor del CEIP Miguel de Cervantes o la intervención en el vallado del CEIP Arana Beato.

Por último, García ha agradecido "la paciencia y la implicación contante" de la Flampa, reconociendo "la comprensión" que han mostrado ante "circunstancias sobrevenidas" que se han presentado, resaltando su "permanente respaldo y diálogo constructivo", que le permite al Ayuntamiento "conocer la realidad de cada centro de primera mano, estableciendo una comunicación transparente".