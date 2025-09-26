El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) intensifica las intervenciones en el Cementerio Nuestra Señora de La Merced

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que, a través de la Delegación de Servicios Públicos, se encuentra en estos días intensificando su intervención en el Cementerio de Nuestra Señora de La Merced de cara al Día de los Difuntos y Día de Todos los Santos, fechas en las que un gran número de personas visita el camposanto.

Según ha explicado en una nota, para mejorar el entorno y los servicios públicos en el cementerio se están saneando las cubiertas y paramentos de los bloques de nichos, así como sellando las grietas que se hayan podido producir y pintando las cornisas y paredes.

Además se están retirando hierbas, aunque ésta es una tarea que se realiza de forma constante y rutinaria, y por primera vez en 80 años, se está procediendo a la colocación y renovación de la señalización que indica en qué cuartel y patio se encuentra el visitante.

Con esta intervención, el Ayuntamiento persigue presentar una imagen "cuidada, amable y sostenible", especialmente en lugares de gran valor para la ciudadanía como el Cementerio Nuestra Señora de La Merced, un espacio de memoria de Jerez, sobre todo en festividades como las que se celebrarán los próximos días 1 y 2 de noviembre, que este año, además, coinciden con el fin de semana, lo que puede suponer una mayor afluencia de personas.

Además, la Delegación de Servicios Públicos ha recordado que las intervenciones en el Cementerio Nuestra Señora de La Merced "son constantes" y ha señalado que este último verano se han realizado mejoras en el pavimento del acerado próximo a la entrada, para adecuar el entono y favorecer el bienestar de los visitantes, además de intervenirse en varios patios, una vez que estas labores de mantenimiento y mejora se desarrollan de forma continua, alternando las zonas de trabajo.