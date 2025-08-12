Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) intensifica la vigilancia tras el maltrato a una gata en la Laguna de Torrox

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, ha mostrado su "más rotunda condena al grave caso de maltrato animal a una gata que ha tendido lugar en la Laguna de Torrox" y ha anunciado que se va a intensificar la vigilancia en la zona.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que fue la Asociación Colonia Felina Torrox la que encontró a la gata, que había sido ahorcada en este paraje el pasado sábado, denunciando los hechos ante la Policía Nacional.

De manera previa, en el momento del hallazgo, puso el suceso en conocimiento del Ayuntamiento y efectivos de la Policía Local, que se personaron en el lugar de los hechos.

Ante lo sucedido, el Ayuntamiento ha ofrecido su "máxima colaboración", esperando que las investigaciones de la Policía Nacional "den resultados".

Además, se ha intensificado el servicio que realizan los vigilantes medioambientales en el entorno de la Laguna de Torrox, zona en la que se tiene constancia de la existencia de varias colonias felinas, para que la actuación sea "inmediata ante cualquier situación que se pudiera detectar y calificar como maltrato animal".

Desde la Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente se ha hecho un llamamiento a la implicación ciudadana para combatir estas acciones "inhumanas y desalmadas" informando a las instituciones pertinentes, y se ha instado a tener una actitud "responsable" con las mascotas y a la protección del bienestar animal.