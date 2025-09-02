Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y Junta anuncian 14 millones para ampliar la EDAR y paliar la falta de agua

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, se dirigen al Ayuntamiento de la localidad donde mantendrán una reunión. - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han anunciado la ampliación de la EDAR, un proyecto en el que la Junta invertirá 14 millones de euros y que servirá para paliar "un déficit histórico" de agua que viene sufriendo la ciudad y toda la zona regable.

En una nota, el Ayuntamiento ha apuntado que esta infraestructura "está pendiente desde el 26 de octubre de 2010" cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidida entonces por el socialista José Antonio Griñán, declaró de interés de la comunidad autónoma este proyecto hidráulico.

García-Pelayo ha señalado que la Junta de Gobierno Local del martes ha aprobado el protocolo firmado previamente con la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para permitir la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas necesarias como esta.

Así, ha recordado que en el último episodio de sequías, tanto el Ayuntamiento como organizaciones agrarias como Asaja plantearon esta necesidad a la Junta, siendo el Gobierno de Juanma Moreno "plenamente consciente", e incluyendo una partida de 14 millones de euros para esta actuación en el Cuarto Decreto de Sequía que aprobó el Gobierno autonómico en enero de 2024.

Un decreto "muy importante para Jerez" porque recoge esa demanda de adaptación de esta EDAR, con la que poder realizar el tratamiento terciario y que esa agua se pueda utilizar para el regadío del Bajo Guadalete y la Costa Noroeste.

Pero además, como ha recordado María José García-Pelayo, "esa agua se podrá utilizar también para el baldeo y limpieza de las calles así como para el riego de los parques y jardines de la ciudad".

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha anunciado que la obra de esta infraestructura hídrica tiene un presupuesto de 14 millones de euros y supondrá la optimización del uso de aguas regeneradas y la construcción de las conducciones y balsas de autorregulación desde la EDAR a las zonas regables de la margen izquierda del Bajo Guadalete y la costa Noroeste.

Esto supondrá que, "aunque no estemos en período de sequía, los agricultores podrán contar con aproximadamente 14 hectómetros cúbicos que ahora van a parar al mar", ha señalado.

Con este protocolo, el Ayuntamiento impulsará la redacción del proyecto, la puesta a disposición de los terrenos necesarios para la construcción de las infraestructuras necesarias y asumirá el coste de las autorizaciones, licencias así como la explotación y adecuado mantenimiento de las infraestructuras una vez finalizadas.

Como han explicado ambos dirigentes, el hecho que desde que en 2010 se aprobara la realización de estas obras "pero no se hayan ejecutado" ha supuesto que "en los últimos años la EDAR haya recibido sanciones por no cumplir la directiva europea".