El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y la Mesa Local de Convivencia celebran la Noche de las Religiones

Cartel de La Noche de las Religiones del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y la Mesa Local de Convivencia colaboran un año más en la celebración de La Noche de las Religiones, un evento organizado por la Asociación Islámica de Mujeres Bismillah, la Comunidad Islámica de Jerez Al Umma, CONFER, Hogar La Salle, Iglesia Ortodoxa (Patriarcado Ecuménico), Religiosas de Jesús-María y la Mesa Interreligiosa de Jerez.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta VII Noche de las Religiones se celebrará el jueves 5 de noviembre, a las 20 horas en los Claustros de Santo Domingo, con el lema 'El respeto a la dignidad humana'.

Desde la Mesa Interreligiosa de Jerez han explicado con respecto a este evento que "proclamaremos mensajes de los textos sagrados y nuestras humildes voces se unirán por la Paz, la Justicia y la Dignidad de todos los seres vivos. Os invitamos a todas las personas de buena voluntad a participar".

'La Noche de las Religiones' se celebra en Jerez desde el año 2019. En esta séptima edición participan la comunidad musulmana, la comunidad cristiana católica y la comunidad cristiana ortodoxa y está abierta a la asistencia de personas de otras creencias o convicciones no religiosas.

Es una actividad con una mirada amplia e inclusiva, coherente con la visión de la Unesco sobre el diálogo entre convicciones, entendiendo este como un instrumento esencial para la paz, la convivencia y el desarrollo sostenible basado en el respeto mutuo, la igualdad de dignidad y la valoración de la diversidad cultural y de creencias.

La Delegación de Igualdad y Diversidad y la Mesa Local de Convivencia colaboran en este encuentro desde el convencimiento de que el diálogo entre convicciones es clave para prevenir conflictos y reducir costos asociados a la violencia; fortalecer la paz y la cohesión social en contextos de diversidad creciente y fomentar la igualdad de dignidad entre culturas e identidades y garantizar interacciones.

'La Noche de las Religiones' visibiliza cómo el dialogo interconviccional es una herramienta para combatir el odio; para promover la paz más allá de lo religioso, abordando la diversidad cultural, política y espiritual; para favorecer la cooperación entre comunidades con visiones distintas, evitando la exclusión o la imposición de una sola narrativa y para una educación y formación en convivencia, reconociendo la riqueza de la diversidad y fomentando el respeto mutuo.