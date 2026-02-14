El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) pide la colaboración del Colegio de Arquitectos para garantizar la vuelta de vecinos

Estado actual de una de las zonas mas afectadas por inundaciones en el término municipal de Jerez de la Frontera. A 12 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha enviado un escrito a la Dirección General de Protección Civil de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía para acogerse al servicio de colaboración que el Gobierno andaluz tiene acordado con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos para solicitar formalmente la "colaboración urgente" de arquitectos voluntarios para evaluar los daños causados por las inundaciones de los vecinos de la zona rural que lo deseen.

Según ha informado el Consistorio en una nota, García-Pelayo ha aclarado en el escrito de solicitud que desde el pasado 28 de enero, la zona rural de Jerez ha sufrido graves inundaciones como consecuencia del tren de borrascas y el desbordamiento del río Guadalete causando daños considerables en viviendas y edificios públicos, por lo que resulta "urgente e imprescindible" realizar una inspección técnica preliminar "para garantizar la seguridad de las personas, determinar la situación de las viviendas y clasificar los daños para agilizar las ayudas".

Igualmente, se explica que el Ayuntamiento no cuenta con medios técnicos propios suficientes para atender la magnitud de la catástrofe en el tiempo requerido, motivo por el que se ha decidido llevar a cabo este acuerdo.

Por otro lado, la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, en coordinación con el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, y la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, que está en contacto permanente con la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, ha informado a los alcaldes de las ELAs y delegados de barriadas rurales que tienen la posibilidad de solicitar estos servicios al 112 Andalucía para aquellos vecinos cuyas viviendas puedan tener aparentes daños que puedan ser estructurales o de importancia.

Todas estas actuaciones y otras relacionadas con las ayudas se tratarán en la reunión que está prevista celebrarse el próximo martes 17 de febrero en el Ayuntamiento entre la alcaldesa, María José García-Pelayo y parte del equipo de Gobierno con los alcaldes de las ELAs y los delegados de alcaldía de las barriadas rurales afectadas.