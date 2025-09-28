El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) presenta el proyecto de reforma del Polideportivo 'Kiko Narváez'

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo ha presentado al Club Voleibol Jerez en el Polideportivo municipal 'Kiko Narváez' la futura reforma que acometerá el Ayuntamiento en esta instalación deportiva, en el transcurso del primer acto oficial de temporada del citado club, cuyo presidente es Carlos Gómez Iglesias.

En una nota, el Consistorio ha señalado que la alcaldesa ya recibió a Carlos Gómez y a su directiva a finales de julio pasado para conocer su opinión sobre el proyecto municipal de reimpulso de estas instalaciones, que son sede tanto de sus entrenamientos como de sus partidos de competición, y cuyo uso comparte con el Club Gimnasia Rítmica-Jerez, en virtud de sendos convenios suscritos con el Ayuntamiento.

García-Pelayo ha explicado que el proyecto de adaptación y mejora integral del Polideportivo municipal 'Kiko Narváez' ha sido realizado por Urbanismo y que tiene un presupuesto base de licitación de 481.197,79 euros.

Su principal finalidad es eliminar las humedades que afectan a la cancha, que será sustituida por un pavimento sintético de PVC o poliuretano, en una instalación que cuenta con más de 25 años de vida y en la que se han realizado actuaciones puntuales en cubiertas y dependencias, pero en la que han persistido los problemas de humedad en el suelo.

Igualmente, la primera edil ha agradecido "a Carlos Gómez como presidente y a su directiva su gran trabajo, al igual que al cuerpo de entrenadores, a los jugadores y a sus familias su esfuerzo diario por llevar lo más lejos y lo más alto el nombre de Jerez a través del Voleibol, dándolo todo desde la deportividad y la gran capacidad competitiva por el nombre de nuestra ciudad".

En este sentido, ha deseado suerte al club para la consecución de sus objetivos deportivos de la temporada 2025-2026 en sus más de 20 equipos de diferentes categorías, desde alevín a senior, en categoría masculina y femenina.

Asimismo, ha elogiado que se haya retomado la Escuela Escolar de Voleibol en el CEIP Elio Antonio de Nebrija debido precisamente a la alta demanda y ha recordado igualmente la figura del fallecido profesor del centro Antonio González 'Billy' como una de las personas que más ha hecho en Jerez por el impulso del Voleibol.

Además, el Ayuntamiento de Jerez ha indicado que el equipo senior masculino fue campeón de su categoría en la temporada pasada y que el equipo femenino infantil ha logrado el campeonato provincial, llegando a quedar clasificado entre los 3 primeros de los 5 equipos de cantera en la fase autonómica.

De hecho, el Club Voleibol Jerez, estrenó por primera vez la pasada temporada en Jerez un equipo senior femenino en la competición autonómica y esta temporada el objetivo es afianzarse en la liga y luchar por los puestos de 'Play-off'.

Por otro lado, el equipo senior masculino, campeón de su categoría en la temporada 24/25 "tuvo un cambio generacional con jugadores de la base en la anterior temporada y aun así lograron estar en los puestos altos de la categoría y esta temporada año, con un equipo más consolidado y con jugadores de la casa, el objetivo está en el ascenso a la categoría nacional".