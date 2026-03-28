El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y Prorescue refuerzan la seguridad sanitaria en la Carrera Oficial para Semana Santa

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA. - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), en colaboración con la empresa jerezana Prorescue, ha puesto en marcha una iniciativa destinada a reforzar la seguridad sanitaria durante la Semana Santa, mediante la implantación de medidas de cardioprotección en la Carrera Oficial.

En concreto, Prorescue cede de forma gratuita ocho equipos desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), que serán instalados estratégicamente en los pasos de peatones de la Carrera Oficial, puntos de gran concentración de público durante el paso de las cofradías, según ha informado el Consistorio en una nota.

Asimismo, la empresa ha sido la encargada de impartir formación específica a los vigilantes que prestarán servicio en estos puntos, capacitándolos en el uso de los equipos y en la actuación ante una posible parada cardiorrespiratoria.

Esta preparación permitirá ofrecer una respuesta "inmediata y eficaz" ante cualquier emergencia, mejorando significativamente la seguridad de ciudadanos y visitantes. El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha agradecido a la empresa su compromiso con la seguridad de sus conciudadanos y ha señalado que la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas redundan en beneficio de los jerezanos como en este caso.

Además, la Administración local ha destacado la importancia de impulsar este tipo de iniciativas que sitúan la prevención y la protección de la salud en el centro de la organización de grandes eventos. La coordinación entre administración pública y tejido empresarial local permite avanzar hacia una Semana Santa más segura y preparada ante posibles incidencias sanitarias.

Por su parte, desde ProRescue han subrayado su compromiso con la ciudad: "Para nosotros es un orgullo colaborar en una iniciativa liderada por el Ayuntamiento de Jerez y Prorescue, aportando nuestra experiencia para proteger a nuestros vecinos y a todas las personas que nos visitan en estas fechas tan señaladas".

Con esta actuación conjunta, el Ayuntamiento de Jerez, y ProRescue contribuyen a convertir la Semana Santa en un entorno cardioprotegido, "acercando la asistencia vital básica a la ciudadanía y reforzando el compromiso de la ciudad con la seguridad y la salud pública".

ProRescue es una empresa de Jerez de la Frontera dedicada al socorrismo acuático y la cardioprotección, especializada en la formación y dotación de equipos para la atención de emergencias, con el objetivo de salvar vidas y fomentar espacios seguros.

En este sentido, el Ayuntamiento ha instalado desfibriladores en los pasos de peatones de la Carrera Oficial y que todos los vehículos radio-patrulla de la Policía Local cuentan con estos aparatos, así como los dispuestos en los propios cortejos de las hermandades.

Igualmente, se podrá conocer su ubicación a través de la App 'Jerez Smart'. Las Hermandades que cuentan en sus cortejos con "desfibriladores", tanto para uso en caso de emergencia en su propio cortejo, como para cualquier incidencia ciudadana son Angustias, Borriquita, Transporte, Amor y Sacrificio, Candelaria, Cristo de la Sed, Cristo de la Viga, Cristo del Amor, Bondad, Clemencia, Judíos de San Mateos, Salvación, San Rafael, Prendimiento, Soberano Poder, Humildad, Redención, Veracruz, Buena Muerte, Santo Crucifijo, Misión, Nazareno, Exaltación, Mortaja y Piedad. Estos "desfibriladores" se suman a los propios de los servicios de Cruz Roja ubicados en plaza Mamelón y plaza Esteve.