Enfrentamientos entre policías y manifestantes en una nueva jornada de protestas contra la guerra en Israel

Intervención policial en una manifestación contra la guerra en Tel Aviv - Oren Ziv/dpa

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía israelí se han enfrentado este sábado con manifestantes contrarios a la guerra concentrados en Tel Aviv en un sábado más de movilización contra la ofensiva militar israelí en Irán y Líbano.

Los manifestantes se han concentrado en la plaza Habima de Tel Aviv tras la decisión del Tribunal Supremo israelí de autorizar la manifestación para garantizar el derecho de disenso a pesar de la situación de guerra, informan medios israelíes.

El Supremo ha vetado la disolución por la Policía de manifestaciones de menos de 600 personas en Tel Avivi y de menos de 150 en las convocatorias de Jerusalén, Haifa y Kefar Saba.

Sin embargo, la Policía ha informado de que la concentración de la plaza Habima de Tel Aviv había superado las 600 personas y por tanto la ha declarado ilegal. Así, el comandante del contingente policial ha ordenado disolver y abandonar la plaza y poco después los agentes han comenzado a cargar violentamente.

Los policías han arrastrado a varios manifestantes, hay constancia de detenciones y de la presencia de agentes a caballo, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

La Policía ha confirmado un arresto, pero los vídeos publicados muestran un autobús con varios detenidos aparcado junto a la plaza Habima. Entre los arrestados está uno de los convocantes, Alon Lee Green.

"La Policía vuelve a amenazarnos, como si nuestra manifestación no fuera legal. No hay ninguna manifestación ilegal", había proclamado Green con un megáfono antes de los disturbios. "No confiamos en este Gobierno, ni en (Benjamin) Netanyahu, ni en (Itamar) Ben Gvir, ni en (Bezalel) Smotrich. No quieren que nos manifestemos. Lo sabemos. Hoy estamos aquí para decir: basta de guerra eterna", ha planteado.

Desde los partidos conervadores han criticado la decisión del Supremo de autorizar la manifestación y formaciones ultraortodoxas como Shas o Poder Judío han denunciado un "atropello contra el Shabat" por la emisión de una sentencia en el día santo judío y por autorizar a la concentración de "cientos de anarquistas" mientras "el Muro de las Lamentaciones sigue cerrado".

Judaísmo Unido de la Torá denuncia también una "declaración de guerra contra el Shabat" que incurre en una "irresponsabilidad" por poner en peligro a policías y bomberos.