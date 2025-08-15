El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) repara cubiertas de edificios municipales para prevenir filtraciones de lluvia

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, está llevando a cabo una serie de reparaciones puntuales en cubiertas de edificios municipales al objeto de mejorar la impermeabilización de las mismas y como medida de prevención ante futuras lluvias.

El teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, ha explicado en una nota que estas reformas se están desarrollando durante los meses de verano aprovechando la ausencia de lluvias, "lo que permite actuar en algunas cubiertas completas, como es el caso del centro de barrio del Parque Atlántico, que precisaba de una reparación más amplia, o bien en zonas concretas que presenten grietas o fisuras".

En este sentido, Espinar ha apuntado que "tras la DANA del pasado mes de octubre, se detectó puntos o tramos en algunas cubiertas que en días de lluvia habitual no suelen provocar filtraciones, pero en caso de lluvias torrenciales sí que podrían causar daños importantes; así pues, con estas reparaciones se consigue eliminar todo tipo de riesgo de filtraciones y se contribuye al buen estado de conservación de estos edificios".

Estas intervenciones se enmarcan dentro del objetivo del Gobierno local de mejorar los servicios que se prestan al ciudadano, "ya que, al reparar estas cubiertas y mejorar sus condiciones de impermeabilización, se evita que entre agua y, con ello, se reduce el riesgo de tener que limitar su acceso o acotar espacios dañados", en palabras de Jaime Espinar.

Además del centro de barrio del Parque Atlántico, ya se ha actuado en las cubiertas de oficinas de Turismo, la sede de Onda Jerez, la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de San Telmo, los centros de barrio de San Ginés y el de Jerez 2000, situado en la plaza del Yunque, o el centro Blas Infante. Asimismo, en los próximos días está previsto realizar reparaciones en el edificio municipal de la calle Caballeros 19, en el centro vecinal de la barriada España, en la OAC, en el centro Rosa Roige, y en varias dependencias de ELA.