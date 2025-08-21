El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) repara y moderniza la Sala Compañía tras más de 200.000 euros de inversión

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita a las obras de restauración que se están acometiendo en la Sala Compañía - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado la Sala Compañía para comprobar el resultado de las obras para reparar y modernizar este equipamiento cultural de la ciudad, donde se ha invertido más de 200.000 euros en la actual legislatura.

En concreto, ha visitado los trabajos más recientes acometidos para reparar las cubiertas y colocar un nuevo escenario, obras que han sido ejecutadas por la empresa Gesmacont por importe de 48.248,07 euros, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Esta actuación ha incluido una serie de obras de saneamiento de distintos tramos de cubiertas que sufrían algún tipo de deterioro por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, y forma parte de las mejoras que se están llevando a cabo en los espacios culturales de Jerez con el objetivo de mejorar su funcionalidad y su estado de conservación.

Durante su visita, la alcaldesa ha subrayado "la gran actividad" que tiene durante todo el año la Sala Compañía, siendo "uno de los grandes pulmones culturales de la ciudad", donde distintas asociaciones celebran sus actos, como es el caso de la Banda Municipal de Música, que realiza aquí sus ensayos, o acogiendo grandes eventos como el Festival de Jerez.

En este sentido, ha destacado la importancia de este edificio, que se construyó en el año 1667 y que a los diez años ardió y tuvo que ser reconstruido de nuevo. "Hoy estamos abordando casi una nueva reconstrucción", ha afirmado, dejando claro que "debemos mantener nuestros edificios y equipamientos en buen estado".

En cuanto a las inversiones acometidas por el gobierno local en la Sala Compañía durante la actual legislatura iniciada tras las elecciones de mayo de 2023, ha citado la renovación del sistema de iluminación con tecnología LED, "más eficiente y sostenible", los trabajos de adaptación a la normativa vigente y modernización de los componentes del escenario, dotando a este espacio de unos medios técnicos de los que "hasta entonces carecía", y el presente proyecto de reparación de cubiertas del edificio, que se ha ejecutado entre los meses de junio y principios de agosto de este año.

Tal y como ha señalado García-Pelayo, la puesta a punto de la Sala Compañía "otorga valor añadido" a la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031.

"Es tremendo querer obtener esta candidatura y haber heredado un edificio que se encontraba en un estado no adecuado para poder ser, no ya solamente visitado por los jerezanos y utilizado por los jerezanos, que es lo más importante, sino también para que abriera sus puertas a todos aquellos que van a venir a disfrutar de nuestra ciudad con motivo de esas candidaturas", ha lamentado.

Además, ha avanzado otras intervenciones que se van a llevar a cabo para seguir mejorando este espacio, entre las que figuran mejoras en el suelo y en los asientos de público.

OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS

El proyecto actual en las cubiertas ha incluido, entre otros trabajos, la limpieza de la zona afectada por humedades, la sustitución de tejas en mal estado, el sellado de llagas, la fijación de piezas sueltas o mal solapadas y la aplicación de un tratamiento superficial hidrofugante. Igualmente, se han reparado los tramos de fachada que presentaban fisuras y desprendimientos.

También se han llevado a cabo actuaciones en la zona exterior del edificio destinadas principalmente a evitar filtraciones de agua hacia el interior, realizándose intervenciones puntuales para la reparación de las bóvedas del patio de butacas, que presentaban manchas de humedad y desprendimientos.

Por último, se han ejecutado varias reparaciones en el escenario de sala, donde se han sustituido los tableros actuales deteriorados por otros nuevos, aplicando también un tratamiento ignífugo.