Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) sacará a licitación las instalaciones del Club Puertas del Sur para garantizar su futuro

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que sacará una nueva licitación para una concesión administrativa del Club Puertas del Sur para garantizar un futuro a estas instalaciones de la zona sur de la ciudad.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento en una nota, el pleno ha acordado este lunes desestimar el recurso de reposición formulado por los actuales gestores del club contra el acuerdo adoptado el 26 de septiembre de 2025, por el que se aprobó definitivamente la extinción por la finalización del plazo del derecho de superficie sobre la parcela de equipamiento público de titularidad municipal en que se ubican estas instalaciones lúdico-deportivas.

Asimismo, se ha denegado la solicitud de suspensión cautelar del acto impugnado contenida en el citado recurso.

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha explicado en el pleno que la convocatoria urgente del mismo obedece a que la ley "obliga a contestar en el plazo de un mes" al recurso que han presentado los representantes del Club Puertas del Sur, que se ha desestimado al entender que "no se encuentran justificados los fundamentos jurídicos que el Club expone en su escrito".

Como ha recordado Muñoz, este acuerdo "no supone el cierre definitivo de las instalaciones", sino que, al haber expirado el plazo de duración de vigencia del anterior contrato el pasado 14 de diciembre de 2024, y "ante la imposibilidad legal de prorrogar el derecho de superficie sobre un bien de dominio público", el Ayuntamiento ha recuperado los terrenos donde se encuentran las instalaciones deportivas de este club de gestión privada, tras una concesión administrativa para el uso y explotación, al objeto de llevar a cabo un nuevo procedimiento de licitación pública para su adjudicación.

Asimismo, ha señalado que este asunto "es una cuestión que ya se trajo a debate el pasado 26 de septiembre para la aprobación definitiva de este expediente", recordando que, en aquella ocasión, "ya se explicaron las causas de forma detallada", por lo que la situación es "más que conocida por todos los grupos políticos". También ha apuntado que desde esa fecha hasta el día de hoy se ha comprobado en el Registro Municipal que "no ha habido ningún escrito por parte de ningún grupo político en el que se aportase alguna solución alternativa a esta situación, que viene exigida por el cumplimiento de la ley".

En contestación a las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos, Agustín Muñoz ha subrayado que desde el Gobierno se han mantenido reuniones con los representantes del Club para explicarles la situación de manera pormenorizada, y ha referido que "el anterior gobierno socialista tuvo tiempo en ocho años para buscar una solución con estos representantes".

"Nos consta que en reunión con los socios en su momento, con la participación de la anterior alcaldesa, los socialistas reconocieron que no había otra opción que extinguir otro derecho de superficie", ha advertido el teniente de alcaldesa.

Por último, ha reiterado que el club "no se cierra" y que se va a realizar una nueva licitación para una concesión administrativa a la que podrán presentarse "todas las personas físicas y jurídicas interesadas". Esta licitación tendrá como objetivo el mejorar las condiciones de esas instalaciones, y que tengan "un futuro aún mejor", como se hace, ha dicho, con otros equipamientos, como por ejemplo, la Ciudad de los Niños, "que tuvo una situación similar".