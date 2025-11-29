El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) suspende el rastrillo del domingo a causa de la previsión meteorológica

Archivo - Imagen de archivo de vista aérea del centro de Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado la suspensión del rastrillo del próximo domingo, 29 de noviembre, a causa de la previsión meteorológica prevista para la citada jornada en el Parque de la Rosaleda.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura ha informado que debido a las inclemencias meteorológicas, queda suspendido el rastrillo previsto en mencionado parque.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado avisos amarillos por riesgo de lluvias y tormentas en las comarcas de Grazalema y Estrecho, en la campiña gaditana y en el litoral gaditano, donde se espera una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado entre las 6,00 y las 20,00 horas.