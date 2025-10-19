El Ayuntamiento de Jerez colabora con Autismo Cádiz en una gala solidaria por su 45º aniversario

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera colabora con Autismo Cádiz en la difusión de la conmemoración de su 45º aniversario, que celebrará con una gala solidaria "gracias al apoyo de artistas, patrocinadores y colaboradores" que se han volcado con una velada "muy especial".

Según ha detallado el Consistorio jerezano en una nota, la gala no solo será una "gran celebración musical", también constará un homenaje "al compromiso y la trayectoria de Autismo Cádiz" en sus 45 años de historia y a la promoción de "la inclusión, la sensibilización y la defensa de los derechos de las personas con autismo" en la provincia.

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha presentado este evento junto a la presidenta de Autismo Cádiz, Carmen López, y a los representantes de Mediolanum, Baldomero García y Mercedes Vergara, animando a "toda la ciudadanía a volcarse con el mismo".

La Gala Solidaria de Autismo Cádiz se celebrará el sábado, 1 de noviembre, a las 20,00 horas, en la Sala de los Espejos del Club Nazaret, y "promete ser un encuentro inolvidable lleno de música, emoción y compromiso social".

La gala incluirá un cóctel solidario acompañado de un cartel de actuaciones musicales en el que se darán cita artistas de la provincia como Davinia Ballesteros e Isaac Moreno, Juanlu Matos con su tributo a Raphael, Macarena de Jerez, el Cuadro flamenco de Vicenta Gálvez, Juan Cid y el grupo Intrusos.

Todos los artistas citados participarán "de forma altruista", aportando su talento para apoyar la labor que Autismo Cádiz desarrolla desde hace más de cuatro décadas en favor de las personas con autismo y sus familias.

BARRA SOLIDARIA

Además de la música y el cóctel, la gala contará con una barra solidaria que se abrirá al final de la noche y un "gran sorteo de regalos" que ha sido posible gracias a la colaboración de empresas y entidades.

Pedro Rollán, Mercedes Núñez y Enrique Gallego, serán los encargados de guiar el evento en una noche que "combinará la emoción, el arte y la solidaridad".

Al hilo de lo anterior, Autismo Cádiz ha agradecido la colaboración de todas las entidades, empresas y personas solidarias, que con su apoyo "han contribuido a que esta cita benéfica sea posible", y que demuestran "con su implicación que la unión y la colaboración siguen siendo la clave para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva".

Esta cuadragésima gala solidaria cuenta con la colaboración principal de Banco Mediolanum, Mediolanum Aproxima y la Fundación Mediolanum, que se suman a esta iniciativa para "reforzar los programas y servicios que la asociación ofrece a lo largo del año".

Autismo Cádiz ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de una noche "mágica" en la que "la música, la alegría y la solidaridad se darán la mano por una causa que nos une a toda la sociedad", como es la de "construir un futuro más inclusivo, humano y lleno de oportunidades para las personas con autismo".