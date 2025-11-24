El Ayuntamiento de Jerez completa la renovación de la Plaza del Carbón con la plantación de un nuevo arbolado

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que ha completado las obras de mejora de la plaza del Carbón y calles aledañas con la plantación de nuevos árboles ornamentales para renovar completamente y embellecer la imagen de este céntrico espacio público.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que "con la introducción de este arbolado en la plaza, el Ayuntamiento pone fin a un proyecto complejo y de gran envergadura, que ha permitido modernizar los servicios de abastecimiento y saneamiento y las infraestructuras viarias, así como dar seguridad a los vecinos de esta zona y dar respuesta a las demandas que venían planteando desde hacía años".

Jaime Espinar ha señalado que "esta obra, tan importante y necesaria, supone ver cumplido un compromiso del Gobierno municipal con los jerezanos, que llevaban mucho tiempo sin poder transitar por esta zona, y, sobre todo, con los vecinos del entorno, que se veían afectados por la situación de inseguridad y precariedad en la que se encontraban la plaza y sus aledaños".

El Ayuntamiento ha recordado que la plaza del Carbón ha estado casi cuatro años cerrada al tráfico rodado y peatonal, hasta la finalización el pasado verano de las obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento que se han llevado a cabo por parte de Aquajerez de forma coordinada con el Ayuntamiento, en el marco del conjunto de inversiones anuales que ejecuta la empresa concesionaria.

Asimismo, ha añadido que de forma complementaria, el Ayuntamiento ha ejecutado diversas actuaciones como el posterior asfaltado de la Ronda de Muleros, la avenida de Torresoto, la Plaza Silos, la Plaza del Carbón y sus calles adyacentes, además del pintado de toda la señalización horizontal de los citados viales para mejorar la seguridad vial.

Además, esta plaza ha renovado su mobiliario urbano con la instalación de ocho nuevos bancos y por último, en estos días, desde la Delegación de Desarrollo Sostenible, se ha procedido también a dotar a la plaza del Carbón de un nuevo arbolado, cumpliendo así el Gobierno municipal con su compromiso de dotar a este espacio de los elementos necesarios para convertirlo en un lugar más amable de estancia y paseo, ha añadido.

Según ha explicado, los árboles que se han plantado en la plaza del Carbón son cinco liquidambares y tres bahuinias, dos especies de gran valor medioambiental y ornamental con propiedades muy beneficiosas. El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha subrayado que "era importante recuperar el arbolado de la plaza del Carbón, dotarla de los elementos necesarios para convertirla en un lugar más verde y amable, mejorar la calidad del aire, combatir el efecto de isla de calor, reducir la contaminación y embellecer el paisaje" y ha recordado "la apuesta del Gobierno de la ciudad por un Jerez más verde y sostenible".

El Ayuntamiento ha recordado que el proyecto de renovación de redes hídricas que se ha realizado en la plaza del Carbón ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, ha tenido como objeto dar una solución definitiva a los hundimientos que se habían producido en la solería de la plaza del Carbón, que generaban inseguridad y dificultaban la movilidad a los residentes de las viviendas colindantes, y mantenían restringida la circulación en la zona, que finalmente pudo reabrirse al tráfico de vehículos el pasado día 1 de agosto, tras la finalización de los citados trabajos.