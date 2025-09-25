Ayuntamiento de Jerez constituye el Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad para avanzar en la movilidad sostenible

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, ha presidido en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera la reunión constitutiva del Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad como espacio de debate para que la ciudad avance hacia la movilidad sostenible.

En una nota, ha explicado que el comité está integrado por federaciones de vecinos y entidades y asociaciones que directamente trabajan en materia de movilidad, así como el Consejo Local del Motor, el Consejo Local del Mayor, la Mesa Local de la Discapacidad, el Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, Policía Local, representantes de Comujesa y su comité de empresa, Tele Taxi y servicio de autobuses de la zona rural, entre otros.

Por su parte, Jaime Espinar ha explicado las medidas en las que el Ayuntamiento está trabajando para avanzar en materia de movilidad, donde se ha centrado en el procedimiento que se está siguiendo para contar en Jerez con un servicio público de autobuses urbanos de calidad.

En este sentido, ha señalado que pronto estarán circulando en la ciudad, una vez que se hayan formalizado los trámites necesarios para su puesta en marcha, y ha avanzado que durante el mes de octubre llegarán en torno a ocho de estos vehículos y que los demás, hasta las 25 unidades, irán llegando hasta final de año.

También ha especificado que estos autobuses nuevos se irán incorporando progresivamente a las líneas con más necesidades, como las circulares 8 y 9 y las que cubren el servicio del Hospital y ha incidido en que, paralelamente, desde el Gobierno de la ciudad se está preparando la licitación de otros 25 autobuses nuevos por valor de 1,4 millones de euros, que saldrá en torno a la primera quincena del próximo mes de octubre.

Espinar ha resaltado que una vez finalice la recepción de todos estos nuevos vehículos, Jerez contará con una flota de 60 autobuses, pero mientras llega este momento, el Ayuntamiento ha incluido en el servicio ocho autobuses provisionales como refuerzo.

Igualmente, ha afirmado que además de los trámites para la adquisición de nuevos autobuses se están ejecutando otras acciones para la mejora del servicio público de autobuses urbanos, como la redacción de los pliegos para adquirir un nuevo sistema de ticket y otro de GPS para localizar los vehículos.

Además, ha indicado que también está en marcha la licitación para la adquisición de marquesinas de forma paulatina o la instalación de postes inteligentes al menos en las cabeceras de las distintas líneas, con el fin de informar sobre los tiempos de espera y controlar la ubicación de los autobuses a través de Smart City Jerez.

Por otra parte, Espinar ha explicado que se va a llevar a cabo en Jerez un proyecto de resalto de aglomerado, a base de un tipo de reductor de velocidad, conocido como 'lomo de asno' con el fin de conseguir que los conductores reduzcan la velocidad en tramos urbanos.

Finalmente, en la reunión también se han expuesto dudas, sugerencias y demandas por parte los miembros del Comité, con asuntos como la densidad del tráfico en horas punta, accesibilidad, reductores de velocidad y otras medidas de seguridad vial o la circulación de los patinetes eléctricos, entre otras.