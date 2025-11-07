Ayuntamiento de Jerez contará con una parcela para 40 viviendas tras obras en un suelo de la Fábrica de Botellas

La delegada de Vivienda y Urbanismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Belén de la Cuadra, en una visita a las obras de urbanización de un suelo residencial en el entorno de la Fábrica de Botellas - MANU LOPEZ IGLESIAS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Emuvijesa, va a disponer de una parcela destinada a un máximo de 40 viviendas del protección oficial en unos suelos residenciales del entorno de la antigua Fábrica de Botellas, en el que se están ejecutando obras de urbanización.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha visitado estas obras, llevadas a cabo por parte de la iniciativa privada en el API 6.J.1.B El Retiro, una amplia bolsa de suelo situada entre la Ronda de los Alunados y las calles Magallanes y Valdepajuela, frente a la antigua Fábrica de Botellas.

Como ha detallado el Ayuntamiento en una nota, este suelo cuenta con una superficie de 17.504 metros cuadrados divididos en ocho parcelas, entre las que se encuentran una que es de titularidad pública, en concreto de Emuvijesa, situada en la calle Valdepajuela.

La delegada municipal ha valorado de manera "muy positiva" el desarrollo de este proyecto, que se está llevando a cabo mediante el sistema de actuación por compensación, y que permitirá el desarrollo urbanístico de una zona céntrica "y bien situada".

De esta manera, se pasará a contar con parcelas destinadas a nuevas viviendas "complemente urbanizadas" y con todos los servicios disponibles para su puesta en uso.

Belén de la Cuadra ha resaltado el hecho de que uno de estos terrenos sea propiedad de Emuvijesa, lo que representa "una buena noticia" porque se dispondrá en unos meses de suelo "completamente finalista" y preparado para la construcción de entre 35 y 40 viviendas protegidas, en alusión a la parcela en cuestión. Esta parcela que cuenta con una superficie de 2.237 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.496 metros cuadrados.

Las obras de urbanización de estos terrenos, que están situados a ambos lados de la calle Valdepajuela, dieron comienzo en octubre y tienen por objeto llevar a cabo las actuaciones necesarias para dotar a esta zona de los servicios urbanísticos e infraestructuras básicas para dar servicio a las futuras viviendas y demás usos previstos.