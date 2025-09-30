El Ayuntamiento de Jerez fija para la celebración de Zambombas del 21 de noviembre al 25 de diciembre

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha publicado el Bando que regula la concesión de autorizaciones municipales para la celebración de Zambombas, estableciéndose como periodo concreto para su desarrollo desde el viernes 21 de noviembre al 25 de diciembre, ambos inclusive, y que incluye entre sus novedades la organización de un Concurso de Zambombas.

Además, según ha indicado en una nota, para la edición de este año, el Gobierno local ya ha avanzado su intención de reforzar algunos servicios esenciales como son la limpieza y la seguridad, así como llevar la Zambomba a los barrios para descongestionar la zona centro y favorecer el disfrute de esta fiesta en otras zonas de Jerez, además de potenciar la Plaza de Belén como uno de los epicentros de esta celebración, dentro de la apuesta del Gobierno municipal por potenciarlo.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha avanzado que se pretende organizar para este periodo un sistema de limpieza ininterrumpido en la zona centro, en el que la maquinaria tendrá un funcionamiento continuo durante la noche, (y no a partir de una hora concreta de la madrugada), y que contará con el apoyo de Policía Local para su desarrollo. Asimismo, se prevé también la creación de islas de contenedores de residuos que estarán serigrafiados para mejorar su estética sin perder su funcionalidad, y el incremento de módulos de baños públicos.

En materia de seguridad, el teniente de alcaldesa, Ignacio Martínez, ha avanzado que este año, como novedad, se contará con la Unidad de Drones, refuerzo policial y de nuevos voluntarios de Protección Civil, así como del uso de nuevas cámaras de tráfico y seguridad desplegadas en la zona centro.

En cuanto al Concurso de Zambombas, según se recoge en el Bando, la Delegación Municipal de Cultura aprobará las correspondientes bases reguladoras en las que se establecerán criterios de valoración orientados a garantizar el respeto a las formas tradicionales, la autenticidad de la celebración, la adecuada ambientación navideña, así como la contribución a la expansión y arraigo de esta tradición en los distintos barrios de la ciudad.