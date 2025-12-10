Ayuntamiento de Jerez firma un convenio con Endesa para facilitar la gestión de ayudas a consumidores vulnerables

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y Rafael Sánchez Durán, director para el Territorio Sur de Endesa, en la firma de un convenio para atender a personas vulnerables. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y Rafael Sánchez Durán, director para el Territorio Sur de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, han firmado un convenio de colaboración para la implementación del Proyecto Confía, destinado a la atención a personas consumidoras vulnerables en la ciudad y la coordinación del pago de ayudas municipales por deudas generadas en relación con el suministro de electricidad y gas.

Con la aplicación de este proyecto, los servicios sociales del Consistorio podrán acceder a información sobre las facturas de suministro de las personas a las que atienden, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

De este modo, podrán mediar de forma "más ágil" con la compañía eléctrica a través de esta plataforma para gestionar pagos, aplazamientos, modificaciones en el modelo de consumo y otras medidas destinadas a consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.

El número de clientes de Endesa que tienen aplicado el bono social en Jerez se sitúa en unos 9.500 hogares. De ellos, unos 4.350 son considerados vulnerables según los criterios y descuentos establecidos por la normativa estatal, mientras que 5.150 son vulnerables severos.

La alcaldesa ha asegurado tras la firma que es un convenio "bueno para los jerezanos que lo pasan peor" porque "estamos posibilitando que cuando una persona no pueda pagar el recibo de la luz, inmediatamente el trabajador social acceda a una plataforma habilitada por Endesa haciendo posible el pago fraccionado o aplazarlo", apuntado como "lo más importante" el que se vaya a "impedir que se corte la luz a quien está bajo una situación de vulnerabilidad".

García-Pelayo ha agradecido a Endesa la creación de esta plataforma, "por el corazón que ha demostrado creando esta herramienta", ya que con ella "hacemos que los ciudadanos vivan un poco mejor". Como ha contado, el Ayuntamiento trabaja con estas personas y dedica "una cantidad muy importante" --más de cuatro millones de euros-- para diferentes ayudas.

Es por eso que ha defendido que desde su gobierno "no miramos para otro lado porque lo más importante para un servidor público es atender a estas personas".

Durante 2024 el Ayuntamiento abonó casi 1.300 ayudas destinadas al pago del recibo de la luz, algo que para el representante de Endesa sirve para reconocer a Jerez como "ejemplar" por "su vocación de servicio y esa distribución que tiene de atención al ciudadano".

Rafael Sánchez Durán ha esperado que la renovación de estos 9.500 vecinos, "y muchos más que no saben que tienen derecho a acceder a esta plataforma", se pueda hacer con esta nueva herramienta, deseando que todos los vecinos de Jerez "estén bien atendidos".

Esta alianza representa "un avance significativo" en la gestión de actuaciones frente a la pobreza energética en la provincia. Anteriormente, el proceso de intercambio de información podía generar "retrasos en la fluidez de los datos", lo que a veces propiciaba demoras en la mediación y adopción de medidas de mejora, como ha indicado el Ayuntamiento.

La implementación del Proyecto Confía servirá para agilizar este proceso, brindando un apoyo "más rápido y efectivo" a quienes lo necesitan.

El proyecto, desarrollado por Endesa, se gestiona con tecnología web y API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), lo que facilita la comunicación entre todos los actores involucrados y asegura la transparencia y trazabilidad de cada gestión realizada.

Durante la fase de implementación de la Plataforma Confía, así como durante el uso de esta, desde Endesa se realizarán tareas de formación y soporte al personal de los servicios sociales.

Las entidades también podrán conocer si la persona es beneficiaria del bono social, una ayuda que está destinada a pensionistas, familias numerosas, personas en situación de vulnerabilidad, beneficiarios del ingreso mínimo vital y a hogares con rentas bajas.