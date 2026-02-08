El Ayuntamiento de Jerez inicia esta semana los trabajos de emergencia en tres centros educativos de la ciudad

La concejala de Educación en Jerez, Nela García, viendo los desperfectos ocasionados por el temporal en uno de los colegios de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha realizado este domingo una visita a los centros educativos donde se realizan las obras de emergencia para subsanar los problemas provocados por el paso de las últimas borrascas en los CEIP La Unión, Gloria Fuertes y San Juan de Dios.

"Hemos priorizado estos centros porque los desperfectos están afectando al funcionamiento cotidiano de las clases ya que se han visto afectadas algunas aulas. Son trabajos de emergencia para que los colegios puedan recuperar cuanto antes la normalidad", ha señalado en una nota la delegada.

En este contexto, ha recordado que el gobierno local está elaborando un 'plan de choque' para fijar un mapa de actuaciones específicas en los centros educativos que presentan incidencias y que se intensificará una vez pase el temporal que azota a la ciudad. "Creo que se entenderá que lo prioritario son cubiertas, techos, voladizos, canalizaciones y temas eléctricos", ha añadido.

García ha vuelto a reiterar el agradecimiento por la cooperación mostrada por las Ampas, Flampas, directores, equipos de los colegios y, por supuesto, de todos los dispositivos municipales de Medio Ambiente, Parques y Jardines y empresas concesionarias de mantenimiento y de limpieza, que "están haciendo una labor ímproba durante estos días así como a los trabajadores del Área de Educación".

"Aunque empecemos por estos tres centros debido a la urgencia de las intervenciones que tenemos que realizar, nuestra prioridad son también el resto de colegios a los que atenderemos con el Plan de Choque", ha incidido la delegada, que ha añadido que "la comunidad educativa puede estar tranquila porque no dejaremos a ningún colegio sin atender".