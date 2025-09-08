El Ayuntamiento de Jerez otorga a la Junta la licencia para las obras de ampliación del IES Lola Flores

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado otorgar a la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Junta de Andalucía la licencia urbanística de construcción del nuevo edificio destinado a la ampliación del IES Lola Flores.

"Queremos que nuestros centros educativos estén en las mejores condiciones posibles y por eso, y después de más de 15 años, hemos aprobado conceder la licencia a la Junta para que inicie las obras en este centro que lleva muchísimos años con barracones", ha manifestado la alcaldesa, que ha añadido que "no es digno ni justo que los niños y niñas lleven tanto tiempo estudiando en módulos prefabricados".

El proyecto tiene un presupuesto de 3.519.414 euros y un plazo de terminación de 18 meses, y la concesión de esta licencia permitirá, tal y como anunció en su reciente visita a Jerez el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que las obras puedan dar comienzo este mes de septiembre.

El Ayuntamiento ha recordado que durante esta visita el consejero calificó esta actuación de "muy importante", y la enmarcó dentro de "un trabajo conjunto que se ha ido haciendo, fruto de una lucha muy destacada que ha liderado la alcaldesa y que ha dado como resultado que esta obra sea una realidad". Igualmente, Antonio Sanz agradeció a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía su "sensibilidad para liberar una potente inversión de cerca de 3,6 millones de euros para la mejora y adecuación de estas infraestructuras educativas, que se suman a las que desarrolla la Junta de Andalucía".

Por su parte, García-Pelayo ha felicitado a toda la comunidad educativa del IES Lola Flores y les ha agradecido "la paciencia que han tenido con los distintos gobiernos de la ciudad, porque llevan muchos años reclamando la eliminación de los barracones". "Estamos ante otro proyecto, otro problema que afrontábamos como Gobierno de la ciudad al que hemos dado solución y nos alegramos por ello enormemente", ha subrayado.

Igualmente, ha mostrado su satisfacción por que "gracias a la colaboración manteinda con la comunidad educativa se ha conseguido hacer realidad un proyecto que parecía que no se iba a ejecutar nunca".

El objetivo de este proyecto es la adecuación de los espacios necesarios para que el IES Lola Flores se amplíe hasta un modelo D2 + B22 + FPB en cocina y restauración + CCFF en cocina y gastronomía. A su vez, tal y como consta en la propuesta de intervención, se prevé llevar a cabo las obras necesarias para implantar una conexión peatonal entre los edificios, así como la redistribución y la reorganización espacial del programa de necesidades.

El IES Lola Flores consta actualmente de dos edificios construidos y cuatro módulos prefabricados y el presente proyecto contempla la construcción de un tercer edificio de nueva planta que se ubicará en el espacio que ocupan actualmente las aulas prefabricadas, que serán reubicadas hasta la finalización de las obras de ampliación. Además, la intervención incluye la reforma del edificio originario para redistribuir los espacios existentes al objeto de acoger el programa de necesidades previsto por el centro.