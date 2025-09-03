Ayuntamiento de Jerez respalda el criterio del Interventor y la legalidad del expediente de modificación presupuestaria

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha manifestado su "total respaldo" al criterio técnico y profesional del Interventor Municipal tanto en el expediente de modificación de crédito aprobado el pasado lunes por el Pleno como "en el conjunto de su labor, así como la de los distintos técnicos que componen la plantilla municipal".

En una nota, el Gobierno municipal ha reclamado "absoluto respeto al trabajo de los técnicos que componen la plantilla municipal por parte de todos los grupos municipales que componen la Corporación Municipal desde el convencimiento que su labor está siempre marcada por un criterio técnico, un conocimiento profesional y una independencia política".

Así, ha recordado que ya se aclaró en el Pleno, tanto por el delegado de Economía y Hacienda como por el propio Interventor, que "hay una diferencia clara entre superávit presupuestario y remanente de Tesorería, dos conceptos que, en esta ocasión, se están mezclando bien por desconocimiento, bien por mero interés político de confundir".

En este sentido, ha añadido que "como bien marca la Ley Orgánica de Estabilidad 2/2012 de 27 de abril en su artículo 32, el destino del superávit o capacidad de financiación viene determinado fundamentalmente por la diferencia entre los derechos y obligaciones corrientes de los capítulos 1 a 7 y ésa es la cantidad que hay que destinar obligatoriamente a la amortización de deuda".

Además, ha explicado que frente a esta cantidad, existe otra magnitud de carácter presupuestario y contable que es el remanente de Tesorería para gastos generales. En el caso de la modificación de crédito aprobada en el Pleno, ésta ya contemplaba la utilización, en primer lugar, de parte del superávit para amortizar deuda conforme al citado artículo 32 mientras que la cantidad restante es de libre disposición siempre que cumpla con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

El Ayuntamiento ha reiterado así la legalidad del expediente al contemplar en primer lugar esa parte obligatoria de amortización de deuda y luego se aplican 12 millones de euros de operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto, dejando la cantidad final y en tercer lugar, cinco millones para gastos que, tal y como se recoge en el informe de la Intervención Municipal, no suponen un incumplimiento ni de la estabilidad ni de la regla de gasto.

Por todo ello, el Gobierno municipal ha insistido en la legalidad del expediente y reiterado su apoyo al trabajo técnico y profesional de los técnicos municipales que configuran los expedientes y realizan y firman los respectivos informes que completan los mismos.