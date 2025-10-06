La Bodega Skate & Music Fest aúna en Jerez (Cádiz) a campeones de skate con conciertos los días 11 y 12 de octubre

La delegada de Juventud en el Ayuntamiento de Jerez, Carmen Pina, la de Educación, Nela Jarillo, y la de Deportes, Tomás Sampalo, junto a Israel Pérez y Javier Pérez, de La Bodega Skate Center. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) colabora con el centro multicultural La Bodega Skate Center en la celebración del evento La Bodega Skate & Music Fest, que se celebrará los días 11 y 12 de octubre con competiciones deportivas con campeones de skate y actuaciones musicales con el objetivo de fomentar un encuentro de convivencia para aficionados y jóvenes que deseen iniciarse en esta práctica deportiva.

La programación es abierta a todos los públicos y con acceso gratuito, contará con la participación de Natalia Muñoz, campeona de España 2024, y Leonardo Fernández, skater jerezano de diez años que ocupa el tercer puesto en la categoría absoluta de Vertical en el ranking nacional, como ha apuntado el Ayuntamiento en una nota sobre una convocatoria "pionera" en la provincia.

La delegada de Juventud en el Ayuntamiento, Carmen Pina, la de Educación, Nela Jarillo, y la de Deportes, Tomás Sampalo, han presentado este evento junto a Israel Pérez y Javier Pérez, de La Bodega Skate Center.

La Bodega Skate & Music Fest es un festival de cultura urbana que celebra su primera edición con un fin de semana de actividades en torno a la práctica del skate y la música. La programación incluye competiciones de skateboarding, conciertos, talleres, zona gastronómica, stands y actividades participativas.

Carmen Pina ha destacado de los organizadores del evento la labor que realizan durante todo el año y "su compromiso" con la ciudad, siendo "un ejemplo de constancia y emprendimiento". Como ha dicho, "el emprendimiento se mide en valores, y ellos han apostado por la educación, el deporte, la juventud, la cultura y la inclusión", por eso, desde el gobierno local la prioridad es "apoyar a los jerezanos que emprenden por su ciudad y máximo cuando lo hacen con pasión".

Por su parte, Nela García ha señalado que "aportan empleo y sinergias a la ciudad", y que además han sumado dos programas educativos a la Oferta Jerez Educa, uno de ellos de deporte inclusivo. "Los emprendedores son personas valientes que aportan corazón a la ciudad", ha apostillado.

Tomás Sampalo ha reivindicado su compromiso de "seguir diversificando" la oferta deportiva de la ciudad, asegurando que La Bodega Skate Center "representa gran parte del espíritu de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura". En ese sentido, ha continuado, "queremos dar visibilidad y abrir el abanico de los colores del deporte en nuestra ciudad, y vosotros aportáis muchísimo".

"Queremos que Jerez se convierta en un punto de referencia del skate y la cultura urbana en Europa. Este festival no es solo un evento, es una declaración de intenciones, apostamos por la juventud, la creatividad, la inclusión y la transformación del espacio público a través del deporte y el arte", ha afirmado Israel Pérez, propietario de La Bodega.

Sobre este espacio, ha señalado que "no es solo un skatepark" sino "una comunidad" en la que conviven niños y niñas, familias, artistas y deportistas de todas las edades. El festival, ha expresado, "es el reflejo de ese espíritu colectivo y abierto que queremos compartir con toda la provincia y más allá".

"Nuestras instalaciones se han convertido en un referente en Europa. Hemos conseguido crear una gran familia y comunidad a base de deporte y cultura. Este proyecto es nuestra vida y ahora también la de cientos de personas entre los 2 y los 70 años", ha deapuntado por su parte Javier Pérez.

Es por eso que ha invitado a toda la ciudadanía a venir, disfrutar, descubrir nuevas propuestas y "sentirse parte de este movimiento", asegurando que "seas amante del skate, la música o simplemente tengas curiosidad por algo diferente, este festival está hecho para ti".

El sábado se celebrará la prueba de Skateboarding Street con la participación de Natalia Muñoz, skater de 16 años de Arcos de la Frontera participante en los últimos Juegos Olímpicos y actual campeona de España 2024. La competición también contará con skaters olímpicos internacionales procedentes de Argentina, Suiza, Chile y Colombia.

El domingo será el turno de la prueba de Bowl y Vertical, con la participación de Leonardo Fernández, skater jerezano de diez años que este año ha alcanzado el tercer puesto en la categoría absoluta de Vertical en el ranking nacional y que en un futuro representará a España en los JJOO.

Además, habrá exhibiciones sorpresa de atletas olímpicos en ambas categorías. Las pruebas incluyen exhibiciones de best tricks al final de cada jornada.

El evento contará con la animación del reconocido Kini González, speaker oficial de la Federación Española de Patinaje, también presente en los Juegos Olímpicos.

Cada jornada finalizará con conciertos en directo a partir de las 21,30 horas, con un cartel de bandas nacionales e internacionales. Así, el sábado actuarán los grupos de Nester Donuts, Gobling Circus y Abocajarro, y el domingo contarán con las actuaciones de Disaster Jack, Sugus y Smudged. La música seguirá con la sesión de DJ Enjoi, que pondrá ritmo al ambiente urbano.

La Bodega Skate Fest convertirá a Jerez en "pionera" en la organización de un evento "especializado, de calidad y con proyección nacional en un espacio singular". Además, su integración con la comunidad educativa, deportiva y social refuerza su dimensión transformadora.

Según el Ayuntamiento, la propuesta se alinea "de forma natural" con la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, dotando a la ciudad "de una imagen renovada, joven y comprometida con los valores de inclusión, sostenibilidad, creatividad y participación ciudadana".

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Jerez, la Fundación Caja Rural, la Fundación La Caixa y Estrella Galicia.