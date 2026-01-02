La Cabalgata de Reyes de Jerez (Cádiz) repartirá 57 toneladas de caramelos y juguetes desde sus 15 carrozas

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a los representantes de los Reyes Magos 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha acompañado a los representantes de los Reyes Magos a la tradicional prueba de tronos en el Taller Municipal de Fiestas de cara a una Cabalgata el 5 de enero que prevé repartir 57 toneladas de caramelos y juguetes desde sus 15 carrozas.

En este acto han estado presentes Ana Belén Morillo como Melchor, Juan Carlos Durán como Gaspar y Antonio Ramírez como Baltasar, además de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz, Jaime Espinar y Antonio Real y los delegados municipales Francisco Zurita y Nela García, ha detallado en una nota el Ayuntamiento.

Durante la visita, María José García-Pelayo ha trasladado a los Reyes Magos de Jerez sus mejores deseos para "esta misión tan especial", animándoles a "disfrutar intensamente" de la jornada del 5 de enero, en la que "llevarán ilusión, alegría y emoción a los niños, niñas y familias jerezanas" a través de la Cabalgata, uno de los acontecimientos más esperados de la Navidad.

Asimismo, ha aprovechado el encuentro para destacar y agradecer el trabajo de carácter social y solidario que realizan los Reyes Magos durante toda la campaña de Navidad, "un esfuerzo de gran valor" que incluye la recaudación de recursos, la colaboración con numerosas entidades empresariales y sociales y la presencia en todos los distritos de la ciudad, prestando especial atención a colectivos vulnerables y personas mayores.

Del mismo modo, ha expresado su agradecimiento a los servicios municipales que intensifican su labor durante estas fechas, poniendo énfasis sobre los equipos de Servicios Públicos, Seguridad y a los profesionales de la Delegación de Fiestas por "su labor, experiencia y dedicación artesanal", que hacen posible que las carrozas y tronos "luzcan en perfectas condiciones y con una cuidada estética", contribuyendo a que la Cabalgata sea "todo un acontecimiento que atrae a visitantes de otras poblaciones próximas".

La visita a los tronos también ha servido para poner en valor la actividad de la Asociación de Reyes Magos de Jerez, presidida por Gemma García-Bermúdez, así como el trabajo y la implicación de todas las personas que hacen posible esta celebración.

AVANCE DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS

Sobre el desarrollo de la Cabalgata, la alcaldesa ha avanzado que esta edición el público tendrá la oportunidad de disfrutar de "sorpresas y novedades", como el refuerzo de la presencia musical y el protagonismo del carácter inclusivo del evento.

El desfile estará conformado por un total de 15 carrozas y contendrá elementos representativos de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, alusivos al patrimonio y a la diversidad, y contará además con la presencia del caballo.

En su intervención, la alcaldesa ha hecho referencia al conjunto de las cabalgatas que se celebran en todo su término municipal en la jornada del 5 de enero, subrayando que la ciudad no tiene una única cabalgata sino "24" que se reparten entre la urbana y las que organizan las Entidades Locales Autónomas y las barriadas rurales.

La regidora ha anunciado que el hilo conductor del desfile de este año será la luz, que simboliza, tal y como ha detallado, a "la estrella de Belén que guía a los Reyes Magos hasta el portal como la ilusión, la vida y la esperanza que representa para la ciudad". También ha avanzado que en total se repartirán desde las carrozas un total de 57 toneladas de caramelos y juguetes, tres toneladas más que en 2025.

García-Pelayo ha confirmado también que se mantiene el recorrido tradicional por el centro urbano, "el recorrido que nos gusta a los jerezanos y jerezanas".

La Cabalgata saldrá desde Ifeca a las 16,30 horas y la ceremonia de la adoración de los Reyes Magos se celebrará de nuevo en las puertas del Convento de Santo Domingo, a los pies del Belén instalado en la Alameda Cristina, contando con la participación del Coro del Teatro Villamarta y del artista Juan Peña.

En cuanto al itinerario, la Cabalgata tiene prevista su salida desde el Parque González Hontoria, para realizar un recorrido por la avenida Alcalde Álvaro Domecq hacia el centro de la ciudad por calle Porvera, Larga, Plaza del Arenal, Plaza de Las Angustias, calle Medina y calle Honda, para acabar en el Belén Monumental.