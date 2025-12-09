El Circuito de Jerez (Cádiz) acoge el 13 y 14 de diciembre el Trofeo Aniversario a beneficio de los Reyes Magos

Archivo - El circuito de Jerez en una imagen de archivo. - ROCIO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Trofeo Aniversario del Circuito de Jerez-Ángel Nieto se celebrará el próximo sábado 13 y domingo 14 de diciembre, a beneficio de los Reyes Magos de Jerez de la Frontera (Cádiz), con un programa de actividades en el que figura una jornada de puertas abiertas, el Rallye Social Reyes Magos, el Campeonato de Andalucía de Slalom, tandas de coches súper-deportivos, una carrera en pista y el espectáculo de vehículos realizando derrapes en la zona exterior del trazado.

Las inscripciones para participar están abiertas en la página web del club organizador, www.automovilclubjerez.es, y el objetivo es superar los 34.000 euros que el año pasado se recaudaron para la campaña de los Reyes Magos, según ha apuntado el presidente del Real Automóvil Club Jerez, Ildefonso Sánchez, coordinador del evento, en una nota del Ayuntamiento.

Entre las distintas actividades se ha destacado la jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar el sábado de 8,00 horas a 14,00 horas. Podrán participar con el abono de un donativo solidario tanto corredores, como ciclistas, motoristas y conductores de vehículos particulares. El donativo será de dos euros para bicis y corredores, de cinco para motocicletas y de diez euros para vehículos.

El horario para corredores y ciclistas será de 8,00 horas a 9,00 horas mientras que de 9,00 horas a 14,00 horas serán las tandas para motocicletas y coches.

El Rallye Show Social Reyes Magos 2026 complementa, con carácter benéfico, el programa de actividades del Trofeo Aniversario Circuito de Jerez-Ángel Nieto en su 40 aniversario. Se desarrollará íntegramente en el interior del trazado, tomando parte de pista y de los caminos de servicios interiores, con un desarrollo sobre 10,78 kilómetros. Constará de una sola etapa que se celebrará el sábado a partir de las 19,00 horas y con previsión de finalización a las 23,00 horas.

Igualmente, en el párking exterior del circuito, será la Exhibición Drifting Reyes Magos 2026 por parte de Driftgames_Es & Turn6_Official. Estará organizada en dos etapas, tanto sábado como domingo de 09,00 horas a 17,00 horas en ambas jornadas.

El Campeonato de Andalucía de Slalom, en su última prueba, se celebrará en el marco del Trofeo Aniversario. Además, es puntuable para el Open Diputación Provincial de Cádiz 2025. Será el sábado a partir de las 11,30 horas con la disputa de las mangas clasificatorias.

En cuanto a las tandas Open Track, éstas se harán el sábado por la tarde debido a la alta demanda de ediciones precedentes. Esta edición será para Supedeportivos VIps GT Race Marbella y vehículos espectaculares. Habrá tandas desde las 14,00 horas a las 18,00 horas.

Respecto al Trofeo Social Reyes Magos 2026, se desarrollará la mañana del domingo 14. Se trata de tres sesiones que completan una hora. La primera es de 20 minutos para tomar contacto con la pista, la segunda, también de 20 minutos, para toma de tiempos y valoración, y la tercera ya cuenta con parrilla de salida, foto con todos los participantes, autoridades y representantes de los Reyes Magos de Jerez. Esta será también de 20 minutos o diez vueltas, con inicio previsto a las 13,00 horas.

Ildefonso Sánchez, del Real Automóvil Club Jerez, ha remarcado que el Trofeo Aniversario es "una tradición y un gran evento solidario que tiene varios eventos en un fin de semana" y "cumple además con su tradición navideña y el fin benéfico a la campaña de los Reyes Magos de Jerez".

El trofeo está organizado por el Real Automóvil Club Jerez, Ayuntamiento de Jerez, Consejo Local del Motor, Circuito de Jerez e Hispano Rácing y en sus distintos eventos cuenta con la colaboración de Drift Legends, las escuderías y clubes Timeatack, Escudería Ubrique, Oficor, Escudería Sur y Club Motosport Andalucía.