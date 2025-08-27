La Comisión Especial de Cuentas dictamina la Cuenta General 2023 del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz)

La Comisión Especial de Cuentas reunida en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Comisión Especial de Cuentas se ha celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) para emitir su preceptivo dictamen de la Cuenta General del Ejercicio 2023, en cumplimiento de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Una vez dictaminadas, se procederá a la publicación de la Cuenta 2023 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) durante un plazo de 15 días, para que las personas interesadas puedan examinarla y presentar alegaciones, tal y como ha explicado en una nota el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Francisco Delgado.

La Cuenta General del Ejercicio 2023, que será llevada a Pleno para su aprobación, comprende las cuentas del Ayuntamiento de Jerez, de la Fundación Municipal de Formación y Empleo, y de las Sociedades Mercantiles Locales, como son Corporación Municipal de Jerez, Comujesa, la Explotación de los Montes de Propios, Ememsa, y la Empresa municipal de la Vivienda, Emuvijesa.

Asimismo, se incluyen las cuentas de las sociedades mercantiles en las que el Ayuntamiento tiene capital mayoritario, que son Mercajerez, y Circuito de Jerez (Cirjesa).

Por último, se incluyen también las cuentas de las Fundaciones Locales Andrés de Ribera, Centro de Acogida San José, José Manuel Caballero Bonald y Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Fundarte.