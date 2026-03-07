Cruz Roja visita enclaves de la zona rural de Jerez (Cádiz) afectada por el temporal donde continúa colaborando

Visita de Cruz Roja a las zonas rurales de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Una representación de Cruz Roja a nivel local, provincial y de Andalucía, ha realizado un recorrido por algunos de los enclaves de la zona rural de Jerez de la Frontera (Cádiz) afectada por el temporal en los que esta institución y su voluntariado han actuado durante las inundaciones y siguen actuando en el proceso de recuperación.

En esta ronda de visitas, han estado en los Cejos del Inglés, Llanos de la Ina y Las Pachecas, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La teniente de alcaldesa, Susana Sánchez, ha agradecido a esta organización el trabajo desarrollado y su compromiso con ofrecer una respuesta rápida en momentos complejos como los provocados por el temporal.

Asimismo, ha saludado con motivo de estas visitas a Jerónimo Vera, delegado autonómico de Cruz Roja Andalucía, y diferentes representantes de Cruz Roja Cádiz, María del Carmen de Lara, presidenta provincial; Javier Gil, coordinador provincial; Paola Machuca, vicepresidenta provincial; y Manuel Jesús Muñoz, secretario provincial.

Esta ruta ha servido para visitar diferentes zonas afectadas por las inundaciones, valorando el trabajo realizado por Cruz Roja, y su voluntariado en la fase de emergencia, y acompañando a voluntarios y voluntarias que actualmente están desarrollando actividades en la fase de recuperación.

Susana Sánchez ha reivindicado el trabajo realizado por Cruz Roja durante unas semanas tan complicadas, agradeciendo su labor a esta organización y todo el movimiento social de entidades y asociaciones, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, implicadas en la atención a las personas afectadas por las inundaciones, que han ofrecido al Ayuntamiento un "apoyo imprescindible en momentos de emergencia tan difíciles como los vividos".