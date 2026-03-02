Empleo dará a conocer el día 13 el proyecto del 'Centro de Formación Profesional Aeroespacial' en Jerez

García-Pelayo en la empresa 'Arquitectura del mueble' en el Polígono Industrial Merced. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha subrayado el respaldo de la Junta de Andalucía al tejido empresarial de la ciudad, señalando que el 13 de marzo la Consejería de Empleo dará a conocer el proyecto redactado y el pliego de licitación de obras para el 'Centro de Formación Profesional Aeroespacial' en la barriada San Juan de Dios.

"Además, a través de la Consejería de Industria, estamos trabajando en otro proyecto muy importante, cuya convocatoria se va a resolver en unos días, para desarrollar todos los suelos del entorno del aeropuerto y se va a poner en marcha un 'hub aeroespacial' que va a generar puestos de trabajo", ha manifestado.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha realizado este anuncio tras asistir a la inauguración de la nueva sede de la empresa 'Arquitectura del mueble' en el Polígono Industrial Merced, en la Avenida Chipiona, en compañía del subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y José Ignacio Martínez, la delegada de Empleo, Nela García, y los propietarios de la empresa José Ignacio Soto Pacheco y José Ignacio Soto Pérez de Azpillaga.

Se trata de una empresa familiar que actualmente está regentada por la cuarta generación y que tiene su origen en 1840. Con la actual denominación funciona desde 2001, comenzando un crecimiento que llega hasta esta nueva localización con el objetivo de seguir ampliando el negocio y desarrollar acciones de formación destinadas a jóvenes que quieran dar continuidad a este oficio tradicional.

El proyecto de esta nueva sede ha contado con una subvención de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía y Andalucía TRADE, de 443.264 euros, superando el presupuesto global para su materialización el millón de euros y generando nuevos empleos.

Tras una visita a las instalaciones para conocer las distintas dependencias y la nueva maquinaria y felicitar personalmente a la plantilla de trabajadores por su profesionalidad, la alcaldesa ha resaltado que cree en la colaboración público-privada como Ayuntamiento y también lo cree la Junta de Andalucía, ya que "cuando se suman esfuerzos se es más fuertes" y "este proyecto es un ejemplo más de la colaboración público-privada".

"La Junta de Andalucía le ha dado la mano a una empresa privada que es una empresa solvente, una empresa con credibilidad, una empresa que ha demostrado a lo largo de los años que se merece estar y que se merece ser apoyada", ha manifestado.