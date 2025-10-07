El Encuentro de la Ciencia convierte a Jerez (Cádiz) en epicentro de la preocupación por el cambio climático

Foto de familia de la inauguración del II Encuentro de la Ciencia, bajo el lema 'Conciencia y compromiso por la salud del planeta' celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera (Cádiz) se han convertido este martes en epicentro de la preocupación por el cambio climático al acoger el II Encuentro de la Ciencia, bajo el lema 'Conciencia y compromiso por la salud del planeta'.

El teniente de alcaldesa de Turismo en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, y la delegada de Educación, junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, y la teniente de alcaldesa y diputada provincial, Susana Sánchez Toro, han participado en la inauguración de este encuentro, que ha contado con la participación de Mercedes Narbona, presidenta de la Asociación Unidos por Santiago, Paco Lobatón, miembro de la asociación, y Julio Ríos de la Rosa, gerente del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz.

Según una nota del Ayuntamiento, Antonio Real ha dado la bienvenida a los participantes en este encuentro y ha agradecido a Unidos por Santiago la iniciativa, indicando que seguirán ayudando a todas estas iniciativas para "seguir mejorando todo lo relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente".

"Tenemos que seguir luchando entre todos y este margen que nos dan los investigadores nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria que sea cada vez mejor. Seguimos trabajando para que Jerez sea una ciudad abierta, moderna e internacional", ha aseverado.

Susana Sánchez, en calidad de teniente de alcaldesa y diputada provincial, ha señalado que la Diputación de Cádiz "está encantada" de participar en este proyecto, en el que están "desde el principio", recordando que la primera edición "fue maravillosa" y que en esta segunda edición "queremos seguir avanzando con la salud del planeta y cómo nos podemos implicar como ciudadanos".

"Es importante también que seis de los ponentes son de Jerez, las administraciones públicas nos tenemos que implicar para que este talento se visualice y se ponga al servicio de la ciudadanía", ha dicho.

Por su parte, la delegada de Educación, Nela García, ha destacado que "el lema que nos une, compromiso y conciencia por el planeta que nos trae en esta jornada", agradeciendo a Unidos por Santiago esta iniciativa, ya que es una asociación vecinal y cultural "comprometida con muchas más cuestiones", como es la formación, la educación y el apoyo a la investigación y el ecosistema científico, que "son los que promueven y afianzan el desarrollo y la prosperidad de nuestro planeta, que es nuestra casa, nuestra despensa, en definitiva, el que nos genera los elementos necesarios para vivir", ha continuado.

La presidenta de Unidos por Santiago, Mercedes Narbona, ha señalado que "si hay ilusión y trabajo se puede conseguir el puesto que ocupen los científicos jerezanos en estos momentos", asegurando que estos alumnos "son los ilustres jerezanos del futuro".

El delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, ha agradecido a Unidos por Santiago la iniciativa y otras que realizan en la ciudad y al Ayuntamiento de Jerez y su alcaldesa "el compromiso que tiene esta ciudad con la ciencia y el futuro de nuestros niños y niñas de Jerez".

En el encuentro, ha comentado, se van a encontrar con un importante elenco de investigadores y los alumnos van a tener la oportunidad de comprobar que "la ciencia no es sólo un conjunto de teorías sino un conjunto de herramientas para formarse, preguntar, investigar y ver que estas personas cambian el mundo con su trabajo ya que el conocimiento lo aplican a la realidad cotidiana".

El Ayuntamiento ha recordado que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ya ofreció una recepción a los siete ponentes protagonistas de esta edició, los jerezanos Antonio Cala Peralta, Enrique González Ortegón, Eugenio Marín Marín, Alejandra Guerra Castellano, Mercedes Nieves Morión y Luis Guillermo Pérez Vega y el emeritense José Miguel Ramos Fernández.

La sesión de este martes ha estado dirigida a alumnos y alumnas de cuarto de ESO y Bachillerato, mientras que la sesión de tarde está abierta al público en general. Durante la misma se desarrollan las distintas ponencias que versan sobre temas de actualidad como las plantas parásitas en la agricultura; las especies invasoras y cambio global; alimentos con identidad; el papel del tratamiento de las aguas residuales en ciudades circulares; los microorganismos fotosintéticos; la viticultura en el Marco de Jerez o las enfermedades raras y avances terapéuticos desde una perspectiva asistencial.

El broche final a esta convocatoria científica lo pone un coloquio con todos los ponentes, que será conducido por el periodista Paco Lobatón, donde los asistentes tendrán la oportunidad de exponer las cuestiones e inquietudes que consideren interesantes.

La Asociación Unidos por Santiago es la organizadora de esta cita de divulgación científica para dar a conocer el trabajo de científicos e investigadores de Jerez.

La jornada cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de instituciones públicas como son la Diputación provincial y la Universidad de Cádiz, junto a un nutrido grupo de entidades y empresas privadas.