El Encuentro de Coeducación comparte estrategias para fortalecer la igualdad con el alumnado de Jerez (Cádiz)

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Susana Sánchez, en la apertura del III Encuentro Local de Responsables de Coeducación - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acogido este jueves el III Encuentro Local de Responsables de Coeducación, en el que personal técnico del Ayuntamiento y de la Delegación Territorial de Educación y representantes de diferentes centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad han compartido información sobre recursos y experiencias dirigidos a fomentar la sensibilización en igualdad con el alumnado.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha señalado que esta actividad dirigida a la comunidad educativa se enmarca dentro de la programación conmemorativa del 8 de marzo, que se viene celebrando en la ciudad bajo el lema 'Mujeres Músicas: el sonido del cambio'.

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento, Susana Sánchez, ha dado la bienvenida a las personas asistentes a este encuentro, agradeciendo la "extraordinaria respuesta" dada por los diferentes centros educativos, para que sus responsables de coeducación hayan podido participar en esta jornada.

Además, ha resaltado que desde el gobierno local consideran "fundamental" el contar con este espacio "para reflexionar, para trabajar y para hablar de hacia dónde nos dirigimos en el ámbito educativo", asegurando que lo que se busca es que las actividades de la oferta educativa "emanen directamente de las necesidades reales" que tienen en los centros educativos.

La delegada ha manifestado que en la educación se afrontan "muchos retos" y que cuando se habla de igualdad se trata de "consolidar derechos conquistados y alcanzar los retos pendientes".

"Tenemos por supuesto el tema de las redes sociales, de lo fácil que se propagan bulos, el tema del acoso y el bulling. Sabemos de la carga de trabajo que tenéis en los centros educativos, y nos parecía que desde Jerez, desde lo local, teníamos que ofreceros este espacio para escuchar vuestras voces, vuestras necesidades, y ver qué podemos seguir ofreciéndoos", ha señalado.

La mañana ha comenzado con una presentación de recursos a disposición de los centros educativos para trabajar en el ámbito de la igualdad por parte tanto de la Delegación Territorial de Educación a través del Gabinete de Convivencia e Igualdad, como de los recursos y actividades de la Delegación de Igualdad y Diversidad.

La segunda parte de la jornada ha contado con la intervención de la docente Raquel Díez, que ha presentado su proyecto didáctico 'Mujeres que jugaban al Escondite', un libro que cuenta con el Premio Rosa Regás 2023.

En colaboración con su autora, la Delegación de Igualdad y Diversidad ha editado una exposición didáctica que puede ser visitada por toda la ciudadanía hasta el 27 de marzo en la Sala Julián de la Cuadra del Museo Arqueológico.

La exposición 'Mujeres que jugaban al escondite' está compuesta por 39 paneles ilustrados por Tamara Durán, acompañados de poemas y textos biográficos escritos por Raquel Díez. Cada panel revive la historia de mujeres como Virginia Woolf, Ada Byron, María Moliner, Frida Kahlo, Clara Campoamor o María Zambrano entre muchas otras, que desvelarán sus historias y logros.

Esta muestra "ilumina sus voces olvidadas y silenciadas" para visibilizar "la otra historia", la que han escrito y tejido las mujeres "desde el silencio", y que es una invitación a recorrer "los escenarios históricos, la vida y las injusticias sociales que vivieron bajo la sombra de un juego impuesto que no pudieron elegir", como ha definido el Ayuntamiento al respecto.