La exposición 'Del deporte al Arte' inaugura el ciclo expositivo de las Fiestas de la Vendimia de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a Ana María Sabido en la inauguración de la exposición 'Del Deporte al Arte', en la sala Cerchas de los Claustros de Santo Domingo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido a la inauguración de la exposición de Ana María Sabido, 'Del Deporte al Arte', en la sala Cerchas de los Claustros de Santo Domingo, con el que se da inicio al ciclo expositivo de las Fiestas de la Vendimia, que se celebrarán del 30 de agosto al 14 de septiembre.

Al acto han asistido miembros del Gobierno municipal así como una nutrida representación del mundo del deporte, asociativo y social de la ciudad, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha destacado en su intervención "la humanidad" de Ana María Sabido, diciendo de ella que es "una persona muy grande" y que eso se constata en el hecho de que la sala de Los Claustros "esté llena".

"Está llena porque hay arte pero también porque hay humanidad. Ana es una persona que tiene un extraordinario corazón y tiene la habilidad de que todo lo que hace lo pone al servicio de los demás y eso la hace especialmente grande, no sólo el ser una gran deportista y ser una gran artista sino especialmente el gran corazón que tiene", ha manifestado García-Pelayo.

Además, ha recordado su etapa como deportista, indicando que "ahora" la ciudad "va a disfrutar de la Ana artista, una artista que expresa su arte en multitud de disciplinas, en pintura, cerámica y escultura".

Por su parte, Ana María Sabido ha agradecido la asistencia de la alcaldesa y del equipo de Gobierno, haciendo hincapié en exponer su obra en "este sitio tan emblemático", en referencia a Los Claustros de Santo Domingo. "Es un sueño que se ha hecho realidad", ha afirmado.

Ana María Sabido estudió Bachillerato de Artes y posteriormente se graduó en Artes Aplicadas en Modelado y Vaciado. Posee las titulaciones de Técnico en Artes Plásticas y Diseño en Decoración Cerámica y Técnico Superior en Ebanistería.

La artista ha destacado por su historial deportivo como atleta del Club de Atletismo Chapín. Además, como se ha indicado, es conocida en la ciudad "como ejemplo de generosidad y solidaridad", ya que encarnó al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de 2010. En 2011 la ciudad de Jerez, en agradecimiento a "su superación, esfuerzo y compromiso", le dedicó una calle con su nombre.

La exposición está formada por 21 esculturas y 62 piezas de cerámica realizadas en arcilla y 45 pinturas al óleo. En la entrada a la exposición se podrá contemplar una muestra de trofeos, medallas y recortes de prensa de sus logros deportivos.

La muestra permanecerá hasta el próximo 27 de septiembre. El horario de Los Claustros es de martes a viernes de 10,00 horas a 13,00 horas, y de 19,00 horas a 21,00 horas. Los sábados estará abierta de 09,00 horas a 13,30 horas.

Las exposiciones cerrarán por la tarde durante los ciclos De Copa en Copa, estando los días 4 y 5 de septiembre abierta en horario de 10,00 horas a 13,00 horas, y el 6 de septiembre de 09,00 horas a 12,00 horas. Durante el ciclo Entre vinos tintos y blancos el 11 y 12 de septiembre, la apertura de las muestras serán de 10,00 horas a 13,00 horas, y el 13 de septiembre de 09,00 horas a 12,00 horas.