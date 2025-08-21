La Feria de la Economía Local de Jerez (Cádiz) se celebrará del 24 al 26 de octubre

Imagen de archivo de los stands de la Feria de la Economía Local de Jerez celebrada en 2024 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la adjudicación de la contratación de un servicio de secretaría técnica para la Feria de la Economía Local de Jerez, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de octubre en los Claustros de Santo Domingo.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que este evento va dirigido tanto a la ciudadanía en general como a empresas, emprendedores, consumidores y organizaciones sociales, y tiene como finalidad principal promover nuevos modelos de economía sostenible y de proximidad y de consumo responsable.

La feria, que organiza la Delegación de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresas, contará con una zona expositiva de stands de empresas de Jerez y una programación de actividades dirigidas a ciudadanos de todas las edades, con conferencias, presentaciones de productos y servicios, encuentros empresariales y actividades dirigidas al público infantil y a jóvenes.

Con ello se pretende mostrar el dinamismo y la diversidad de la economía de la localidad jerezana. Por ello, se ha informado que el plazo de presentación de solicitudes de participación de las empresas se abrirá en septiembre.

La participación como expositor en la feria estará específicamente dirigida a autónomos, micropymes, pymes, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones empresariales y entidades con impacto social en la generación de actividades económicas. También se dará prioridad a la participación de empresas de reciente constitución --menos de tres años-- y a proyectos liderados por personas jóvenes.

En el evento se darán cita empresas relacionadas con la ecología y la sostenibilidad, artesanía, diseño y moda, actividades creativas y culturales, turismo, innovación, así como los establecimientos comerciales de productos locales.

La feria se organizará por calles temáticas y favorecerá en establecimiento de nuevas relaciones de colaboración entre las empresas locales, ha indicado el Ayuntamiento.

El sector empresarial de la cultura tendrá un protagonismo destacado, para resaltar la apuesta de la ciudad por ser designada Capital Europea de la Cultura 2031.

En la edición del pasado año la Feria de la Economía Local reunió a una treintena de empresas y fue visitada por más de 4.000 personas.