La Feria de la Economía Local de Jerez (Cádiz) contará con la participación récord de 44 empresas

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Economía y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, presenta la Feria de la Economía Local. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Feria de la Economía Local, que se celebrará en los Claustros de Santo Domingo de Jerez de la Frontera (Cádiz) los próximos días 24, 25 y 26 de octubre, contará este año con la participación récord de 44 empresas.

Este evento, cuya entrada es gratuita, tiene por lema 'Talento local para innovar y crecer', y se consolida en la ciudad después de varios encuentros empresariales, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Economía y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, ha señalado que esta feria viene a "refrendar y a impulsar" el tejido económico-productivo, el de la pequeña empresa y el de los autónomos, "mucho más hoy en día cuando vemos que ayer se anunció una losa más sobre estos profesionales que se levantan cada día, que abren la persiana, y que lo que menos necesitan son subidas de impuestos injustas", ha remarcado.

El objetivo general es "la visibilización" de las empresas, de los autónomos, de los comercios y profesionales que quieren "potenciar la economía de proximidad y fomentar la conexión entre todos y con los ciudadanos", según ha explicado el teniente de alcaldesa.

También figuran como objetivos de la feria el impulso de la economía local. En ese sentido, ha argumentado que desde que el equipo de la popular María José García-Pelayo llegó en 2023 al Gobierno de Jerez, la iniciativa empresarial y de autónomos "es prioritaria" para el Ayuntamiento, y que "no vamos a parar de hacer esfuerzos para impulsarla", colaborando con empresas y autónomos y promoviendo el emprendimiento. "Queremos que nuestras empresas estén a la altura de las necesidades de innovación actuales", ha afirmado.

De esta manera, la Feria de la Economía Local "acerca a nuestros autónomos y empresas a estas innovaciones, y por lo tanto, es un marco en el que se favorece la cooperación, la posibilidad de fusiones y adquisiciones", ha manifestado el responsable municipal.

El hecho de acercar la empresa a los ciudadanos también es una línea estratégica de la Feria de la Economía Local, para que los propios ciudadanos conozcan la oferta que hay en Jerez. "Tenemos empresas potentes, innovadoras, gente que está emprendiendo con mucha fuerza y es muy positivo que los ciudadanos se acerquen a los Claustros para conocer estas realidades", ha defendido José Ignacio Martínez.

En esa línea, ha insistido en que desde el Ayuntamiento "seguiremos apoyando decididamente" a las pymes, a las micro-pymes, a los autónomos y a las empresas, porque "tenemos una idea clara, tenemos que seguir impulsando nuestro tejido productivo".

Todas las personas que quieran emprender, según ha continuado, "encontrarán en nuestro Ayuntamiento a un aliado para poner en marcha sus proyectos, a quienes quieran emprender hay que dar facilidades, no poner trabas a base de subidas de impuestos que suponen un freno a su continuidad o incluso la no apertura de un negocio, o su cierre".

La Feria de la Economía Local contará con la participación de 44 empresas, que quedarán ubicadas en cuatro sectores: Calle de la Innovación, Calle de la Naturaleza, Jerez Pasarela de Moda y Jerez Territorio Emprendedor. En ella se darán cita empresas de los sectores de la innovación, ecología, artesanía, diseño y moda, actividades creativas y culturales, turismo, así como establecimientos comerciales de productos locales.

Desde la Delegación de Economía se ha organizado el espacio de manera que se cuente con una amplia zona expositiva de empresas, una programación de conferencias, una zona de encuentros empresariales y una zona para el desarrollo diversas actividades.

La feria se abrirá al público a las 10,00 horas del 24 de octubre y tras la inauguración tendrá lugar la mesa redonda 'Jerez Sin Fronteras: Nuevas Miradas al Vino que Inspira al Mundo'. Posteriormente, habrá una actividad de networking con la app para empresas y también, en paralelo, una gymkhana para estudiantes bajo el título 'Misión: el poder del Jerez Local'.

A las 12,45 horas tendrá lugar la ponencia 'Identidad, cultura y territorio: el valor de lo nuestro en la nueva economía', a cargo de Sandra Morales, y ya por la tarde, a las 17,30 horas, será la ponencia 'Reinventar lo cercano: marketing y diseño con IA al servicio del emprendimiento local', por parte de Alba Caro. A partir de las 18,00 horas habrá una presentación de productos y servicios de empresas locales.

El sábado 25 de octubre la jornada comenzará con el cuenta-cuentos creativo 'Mi idea, mi mundo', a cargo de Miss Leiva, a las 11,30 horas. Posteriormente, a las 12,00 horas, el Mago Bernabé ofrecerá un espectáculo de magia, y a las 13,15 horas habrá una nueva presentación de productos y servicios de empresas locales, que se repetirá a las 18,30 horas.

Uno de los aspectos más llamativos será el Desfile de Moda de Jerez, a partir de las 18,30 horas en el Patio de los Claustros de Santo Domingo, donde participarán las marcas IS Unique, Flamenca Unlimited, Martina Teen, Ecue, Inefable, La Higuera de Grazalema, Pomposa Atelier, Fan-Toche y Moda Re.

Finalmente, el 26 de octubre a las 12,30 horas habrá un espectáculo de títeres a cargo de TEJ Producciones, titulado 'Los Músicos de Bremen', y a las 13,45 horas se celebrará el acto de clausura.