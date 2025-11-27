El Festival de Jerez contará en su 30 edición con 11 estrenos absolutos entre sus 48 espectáculos

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la presentación de la 30 edición del Festival de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La 30 edición del Festival de Jerez, que se celebrará en esta localidad de la provincia de Cádiz entre el 20 de febrero y el 7 de marzo de 2026, ofrecerá 48 espectáculos, con un mapa de 15 estrenos, 11 de ellos absolutos, uno nacional y tres en Andalucía, y dos presentaciones de discos, que se desplegarán en espacios que forman parte ya de "la geografía emocional" del certamen, desde el Teatro Villamarta a la Sala Compañía, los Museos de la Atalaya y el Palacio de Villavicencio y el Centro Social Blas Infante.

Grandes espectáculos y propuestas de mediano y pequeño formato con nombres al frente como los de Manuela Carpio, Olga Pericet, Nino de los Reyes, Andrés Marín y Ana Morales, Salomé Ramírez, Farru o las compañías de Belén López y Julio Ruiz junto al Ballet Flamenco de Andalucía, la Compañía de Jesús Carmona o el Nuevo Ballet Español, ha detallado en una nota el Ayuntamiento.

En el cante y el toque estarán nombres como Mayte Martín, Arcángel, Lela Soto, Yerai Cortés, Santiago Lara o Ezequiel Benítez.

Tras destacar la calidad de este proyecto artístico, su dimensión internacional y cómo se ha convertido en plataforma de promoción de la ciudad, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha señalado que "la fuerte conexión" de la ciudad con su festival "crea un nexo de unión entre los ciudadanos más allá de la pertenencia a un territorio", pues tiene lugar "a través de la máxima expresión de nuestro arte".

En este sentido, ha indicado que la nueva edición del certamen reúne los suficientes atractivos para que "los disfruten los jerezanos", aseverando que es "el gran festival de la danza del mundo" y que Jerez se convierte durante su celebración en "la capital mundial del flamenco".

En su opinión, un certamen de estas característica es "un aliciente más" para que la ciudad consiga ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Por su parte, Carlos Granados, director de la muestra, ha explicado que la 30 edición del Festival de Jerez "pone su mirada en la expresión libre del cuerpo a través de la danza y la imaginación, sin más limitaciones que las físicas", una libertad, que en su opinión, "es innata al flamenco".

Después de los 30 años transcurridos desde la primera edición, el certamen viene a reflejar "una sociedad en evolución" y una disciplina artística que se expande "con gran fuerza hacia el futuro sin perder sus raíces". "Estamos ante un festival libre, valiente, diverso, que abre las puertas, sin limpieza de sangre y donde todo el mundo tiene su sitio", ha afirmado.

Como novedad, y para facilitar la movilidad del público y fomentar la sostenibilidad, el Ayuntamiento habilitará lanzaderas especiales.

El recién abierto Teatro La Gotera de Lazotea, ubicado en el barrio de San Miguel, se estrena en 2026 como espacio para albergar un breve ciclo de piano flamenco. Las peñas flamencas volverán a ser el marco del tradicional Ciclo de Peñas, organizado por la Federación de Peñas Flamencas de Jerez. Diez propuestas permitirán abrir una ventana a esa generación de jóvenes talentos que alimenta el futuro del flamenco.

A lo largo de dos semanas la danza contemporánea, la escuela bolera, la danza barroca, las artes plásticas, el teatro, la palabra o el piano bailarán como se hace en Jerez, a compás. Así, fiel a la naturaleza mestiza y ecléctica del flamenco, la programación se alimenta del intercambio y de la trashumancia artística.

Dos espectáculos marcarán identidad en el Teatro Villamarta. El 20 de febrero Manuela Carpio llevará a las tablas jerezanas el estreno absoluto de 'Raíces del alma', un espectáculo que inaugurará esta 30 edición del festival. El 28 de febrero será Mercedes Ruiz, Leonor Leal y Salomé Ramírez las que protagonizarán otro estreno absoluto con Jerez, con nombre de mujer, concebido como una gala especial de aniversario en la que tres creadoras dialogan sobre el presente del baile, las nuevas narrativas y corporalidades.

La Compañía Flamenca La Lupi bajará el telón del Teatro Villamarta el 7 de marzo con 'Lo Inédito', con dirección escénica y dramaturgia de Alberto Velasco, un viaje de autodescubrimiento que plantea un nuevo manifiesto escénico estructurado en cuadros. La fuerza expresiva y el clasicismo renovado de la maestra malagueña estarán sobre el escenario.

Una edición más, talleres, cursos y cursillistas tendrán un papel protagonista gracias a las 46 propuestas armadas en torno a diversas técnicas y estilos del baile, toque y cante, incluyendo este año un curso de flamenco inclusivo. Más del 95% de ellos están ya con la matrícula ya al completo.

Grandes figuras como Antonio Najarro, Eduardo Guerrero, Olga Pericet, María del Mar Moreno, Marco Flores o Mercedes de Córdoba harán que el área formativa vuelva a ser uno de los pilares centrales del festival, congregando a más de 1.100 cursillistas de múltiples nacionalidades y consolidando Jerez como capital internacional del aprendizaje flamenco.

La venta de entradas para todos los espectáculos del XXX Festival de Jerez comenzará el jueves 4 de diciembre. Por primera vez el festival incorpora el abono por días con un 25% de descuento sobre el precio de las localidades de los espectáculos diarios, ampliando así opciones para el público que asiste durante pocos días, buscando también su fidelización con una experiencia inmersiva de su visita al Festival.

Las entradas estarán disponibles tanto en la taquilla física del Teatro Villamarta como en la página web festivaldejerez.es y tickentradas.com.

El XXX Festival de Jerez es un proyecto de Fundarte que promueve el Ayuntamiento de Jerez con la colaboración institucional de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía), del Inaem (Ministerio de Cultura) y la Diputación de Cádiz. Además, cuenta con el patrocinio de González-Byass y la colaboración de la Fundación Kutxabank, Cajasol, Consejo Regulador del Jerez, Museos de la Atalaya, Federación de Peñas Flamencas de Jerez, Escuela de Artes Escénicas María Espejo, Coworking Cultura y Empresa Cámara, Diario de Jerez (Grupo Joly), Canal Sur Radio y Radio Jerez Cadena Ser.