La Fundación Caballero Bonald conmemora el centenario del escritor jerezano en el Año de las Letras

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, presidiendo el Patronato de la Fundación Caballero. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Patronato de la Fundación Caballero Bonald ha celebrado este sábado una reunión de trabajo en la que se ha abordado la programación del Año de las Letras, dedicado a Caballero Bonald con motivo del centenario del nacimiento del ilustre escritor, poeta y ensayista jerezano, figura "esencial" de la Generación del 50 y una de las voces más universales de las letras españolas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) en una nota, esta conmemoración se enmarca en una muestra de homenaje al legado de José Manuel Caballero Bonald, coincidiendo con la fecha de su nacimiento, cuando cumpliría cien años, el 11 de noviembre de 2026.

La reunión, presidida por la hija del escritor y presidenta del Patronato, Julia Caballero Ramis, ha contado con la presencia de la alcaldesa del municipio, María José García-Pelayo, el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, y la directora de la Fundación, Josefa Parra, así como de otros miembros del Patronato.

Este encuentro forma parte de las distintas reuniones preparatorias que se están llevando a cabo para definir el programa anual de actividades conmemorativas que rendirán tributo a la figura y la obra del autor.

Durante la sesión, se han analizado distintas propuestas culturales, académicas y divulgativas que se desarrollarán a lo largo del año conmemorativo, con el propósito de "acercar el pensamiento y la creación literaria de Caballero Bonald a la ciudadanía y a las nuevas generaciones".

Asimismo, el Consistorio ha señalado que esta propuesta se enmarca, además, en el conjunto de acciones que el Gobierno municipal de Jerez está impulsando desde diferentes ámbitos para reforzar la proyección cultural de la ciudad, como es la candidatura de Jerez 2031 al título de Capital Europea de la Cultura.

En este contexto, ha subrayado la "importancia" de la labor de la Fundación Caballero Bonald como "referente de la vida literaria y cultural" de Jerez, reconocida a su vez en el ámbito de las letras a nivel regional y nacional.