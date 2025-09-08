García-Pelayo destaca el "impulso" de su gobierno tras reestructuración y los "nuevos retos" que afronta Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, preside la reunión del gobierno municipal. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado el "nuevo impulso" que toma su gobierno tras la reestructuración llevada a cabo la pasada semana con la entrada del concejal Tomás Sampalo y la redistribución de competencias aprobadas, destacando que la ciudad afronta ahora "nuevos retos" a raíz de la reciente entrada en vigor de los presupuestos.

García-Pelayo ha presidido la primera reunión de su gobierno municipal tras esta reestructuración en una jornada de trabajo que ha servido para analizar el estado de cumplimiento de los principales compromisos adquiridos en el llamado Plan Jerez, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Para la alcaldesa, este nuevo curso político, una vez se cuenta con el nuevo presupuesto, tiene "una prioridad máxima en la mejora de los servicios públicos".

Así, ha recordado que se ha comenzado por el servicio de autobuses, "recuperando este lunes ya la normalidad de horarios y frecuencias" y con la vista puesta en el próximo mes de octubre, cuando comenzarán a llegar los primeros 25 autobuses nuevos, además de publicarse la licitación para la adquisición de otros 25 más que permitan "la renovación completa" de la flota de autobuses urbanos de Jerez.

Asimismo, ha explicado que la mejora de la limpieza viaria, del alumbrado público o de los servicios de la zona rural son otros de los objetivos prioritarios que se plantea el gobierno local en este nuevo curso político, que tiene también "hitos relevantes" como la presentación de las candidaturas a Capital Española de la Gastronomía en 2026 y a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La reunión de inicio de curso también ha servido para que el gobierno municipal "tome el pulso" al ritmo de cumplimiento de los distintos compromisos contemplados en el Plan Jerez, el programa de gobierno que el equipo de María José García-Pelayo presentó a las pasadas elecciones municipales.

Para ello, se han ido analizando, por cada una de las delegaciones, actuaciones llevadas a cabo durante los primeros dos años de gobierno, así como los retos y objetivos planteados por cada uno de los delegados, que se irán dando a conocer en las próximas semanas por cada uno de ellos.