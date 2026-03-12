Inaugurado el nuevo parque infantil de la plaza del Progreso de Jerez (Cádiz) tras finalizar las obras

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en el nuevo parque infantil de la plaza del Progreso de la localidad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado, junto al teniente de alcaldesa Jaime Espinar, la delegada de Educación, Nela García, y la presidenta de Acoje, Ana María Pérez, el nuevo parque infantil de la plaza del Progreso tras las obras de renovación.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha culminado los trabajos de remodelación y este jueves se ha puesto a disposición de la ciudadanía, contando con actividades destinadas al público infantil que han sido organizadas en colaboración con Acoje, la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez.

En este contexto, la alcaldesa ha destacado la importancia de recuperar este espacio público para el bienestar de los niños, para que jueguen con seguridad y llenen de vida esta plaza.

Por su parte, la presidenta de Acoje, Ana María Pérez, ha mostrado su satisfacción por la renovación de este parque infantil, señalado que "está todo nuevo, el parque ha cambiado muchísimo pero para bien ya que se ve con mucha más amplitud, más actual, más moderno y cumpliendo toda la normativa".

Las tareas de remodelación de este parque infantil se han desarrollado con un presupuesto de 39.173,55 euros y han requerido del desmontaje de los elementos de juego antiguos y la demolición del pavimento existente. La nueva zona lúdica se divide en dos áreas diferenciadas: una parte de juego sobre superficie de caucho con columpio, tobogán y una estructura de castillo con almenas y escudo, y otra de juegos pintados en el suelo. Esta intervención se ha completado con la reposición de arbolado.